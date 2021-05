Paris (www.aktiencheck.de) - Mitte April durchbrach eine Kaufwelle den Widerstand bei 1.764 USD und setzte damit den nächsten Meilenstein für die laufende Goldpreisrally, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe an die Barriere bei 1.798 USD geführt, die nach einem mehrtägigen Richtungskampf schließlich von den Bullen überwunden worden sei. Entlang der Oberseite eines steilen Aufwärtstrendkanals habe der Goldpreis zuletzt angezogen und am vergangenen Montag über den Widerstand bei 1.848 USD und habe am Dienstag das Kursziel bei 1.875 USD erreicht, das gestern überwunden worden sei.



Aktuell werde die steile Kaufwelle der letzten Tage durch den gestrigen Rücksetzer auf 1.861 USD leicht korrigiert. Ein direkter Anstieg in Richtung 1.900 USD sei aber jederzeit möglich, solange die 1.840-USD-Marke nur angelaufen, nicht aber unterschritten werden sollte. Gelinge den Bullen auch der Ausbruch über das Kursziel bei 1.900 USD, könnte die Rally eine leichte Ausdehnung bis 1.920 und 1.935 USD erfahren. Dort wäre aber spätestens mit einer starken Korrektur zu rechnen. Werde die 1.840-USD-Marke dagegen unterschritten, wäre der Anstieg seit 13. Mai neutralisiert und ein Rückfall an die Supportzone von 1.808 bis 1.815 USD die Folge. (20.05.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



