Wie gehe es weiter? Fakt sei, dass es weltweit zahlreiche (potenzielle) politische Krisenherde gebe, die bei einer Eskalation zu einer vorübergehend verstärkten Goldnachfrage (als sicherer Hafen) führen könnten (insofern diese Rolle nicht zunehmend von Kryptowährungen übernommen werde, wie derzeit z.B. in Venezuela zu beobachten). Die Analysten würden aber in ihrem Basisszenario keine Eskalation erwarten, die ausreichen würde, den Goldpreis nachhaltig nach oben zu befördern. Damit dürfte der Goldpreis auf Quartals- und Jahressicht weiterhin ein Spielball der US-Zinserwartungen des Marktes bleiben, die sich einerseits im Kursverlauf von EUR/USD, andererseits in der Entwicklung der US-Renditen ausdrücken würden.



Beides verheiße nichts Gutes für den Goldpreis, weder auf Quartals- noch auf Jahressicht! Es sei sehr wahrscheinlich, dass der Markt seine US-Zinsanhebungserwartungen im Lauf des Jahres deutlich nach oben schrauben müsse. Der Grund dafür (steigender US-Inflationsdruck) könnte zwar unterstützend für den Goldpreis gesehen werden - er sei es aber nicht, wenn die US-Notenbank darauf (wie von den Analysten erwartet) mit stärkeren Zinsanhebungen reagiere. Davon würde einerseits kurzfristig (bis die EZB ebenfalls weniger expansiv werde) der USD profitieren (und ein stärkerer USD belaste üblicherweise den in USD notierten Goldpreis). Andererseits würden dadurch auch die US-Renditen deutlich ansteigen (ebenfalls negativ für den Goldpreis).



Verstärkt werde diese Entwicklung noch durch die absehbaren US-Steuersenkungen, die die US-Konjunktur 2018 zusätzlich ankurbeln würden. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten erwarten, dass der Goldpreis in Q1 auf USD 1.200/Unze zurückfalle und im Laufe des Jahres sein Tief von Ende 2016 (bei rund USD 1.130) anteste. In Euro gerechnet bestehe damit eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Goldpreis sogar unter die Marke von EUR 1.000/Unze falle.



Langfristig unterstützende Faktoren wie z.B. die Nachfrage aus Emerging Markets dürften dem vorerst wenig entgegenzusetzen haben. Wirklich nachhaltig optimistisch auf den Goldpreis würden die Analysten, sobald sich der US-Zinsanhebungszyklus dem Ende zuneige und der nächste US-Konjunkturabschwung vor der Tür stehe; das sei aber wohl erst ein Thema für frühestens 2019. (Ausgabe Q1/2018) (29.12.2017/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Beim Goldpreis (notierend in USD) stand das Jahr 2017 im Zeichen einer Erholung von seinem scharfen Kurseinbruch Ende 2016 (damals ausgelöst durch Euphorie betreffend Ankurbelung der US-Konjunktur durch den neuen US-Präsidenten und einen stark aufwertenden USD), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) in ihrer aktuellen Finanzanalyse "Strategie Globale Märkte Q1/2018".Startend von USD 1.150 /Unze habe Gold bis Anfang September 2017 mit knapp USD 1.360/Unze einen Großteil des im Vorjahr erlittenen Kursrückgangs wieder aufholen können, was im Wesentlichen von einem wieder nachgebenden USD, dem Auspreisen von US-Zinserwartungen und regelmäßigen geopolitischen Krisenherden gefördert worden sei. Seit diesem Jahres-Hoch Anfang September habe der Goldpreis aber (zeitgleich mit einer neuerlichen Aufwertung des USD zum Euro) einen Teil dieses Anstiegs wieder hergeben müssen und Anfang Dezember bei rund USD 1.260 notiert. Zum EUR notiere Gold derzeit geringfügig unter dem Startniveau vom Jahresbeginn (EUR 1.097) aber rund 10% unter seinem Jahreshöchststand von April.