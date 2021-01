Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis steckt seit Monaten in der Konsolidierung fest, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Bislang zeichne sich eine erstaunliche Analogie ab. Der Ausbruchsversuch über das Niveau von 1.950 USD zu Jahresbeginn sei von den Bären binnen weniger Tage gekontert worden. Aktuell würden die Bullen eine Stabilisierung versuchen, auch das hätten wir im November gesehen. Als die Gegenbewegung allerdings nicht habe gelingen wollen, sei es erneut rasch in Richtung des zyklischen Tiefs gegangen. Wollten die Bullen eine solche erneute Schlappe vermeiden, dann sollten sie in den kommenden Tagen eine Gegenbewegung einläuten, die die 1.875-USD-Marke (im Idealfall sogar die 1.900-USD-Marke) überschreite. Andernfalls könnte ein Test zumindest der 1.800 bis 1.790 USD drohen.Übergeordnet würden wir eine Konsolidierung sehen, die ihren Auftakt bereits im August des vergangenen Jahres genommen habe, als der Goldpreis binnen weniger Tage von über 2.000 auf 1.880 USD eingebrochen sei. Seitdem würden wir uns in einer volatilen Seitwärtsbewegung befinden. Letztlich wäre erst ein Ausbruch über den 1.950er-Bereich ein starkes Indiz, dass diese Konsolidierung ihr Ende gefunden habe. Aus der zeitlichen Perspektive sei es tatsächlich an der Zeit für einen solchen Ausbruch. Die Konsolidierung dauere mittlerweile knapp sechs Monate und das sei selbst für den Goldpreis und dessen unbestritten Fähigkeit, jeden Trend ins Extreme auszudehnen, eine mehr als lange Zeit. (25.01.2021/ac/a/m)