Paris (www.aktiencheck.de) - Ende März konnte sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) bereits von der Unterstützung bei 1.301 USD lösen und einen Ausbruchsversuch über die Hürde bei 1.355 USD starten, der zum damaligen Zeitpunkt jedoch scheiterte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einer Korrektur an die Unterstützung bei 1.310 USD hätten sie mit der Ausbildung eines kurzfristigen Doppelbodens für eine solide Basis gesorgt, von der in dieser Woche ein weiterer dynamischer Anstieg eingesetzt habe. Dabei habe das Edelmetall im gestrigen Handel die 1.355 USD-Marke deutlich durchbrochen und sei in der Spitze bis 1.365 USD gestiegen.



Der Aufwärtsimpuls dieser Woche habe mit dem gestrigen Ausbruch ein Kaufsignal geliefert, das solange aktiv sei, als der Goldpreis über der Unterstützung bei 1.341 USD notiere. Sollte es bereits heute zu einem Wiederanstieg über 1.355 USD kommen, könnte die Aufwärtswelle direkt an das Kursziel bei 1.385 USD führen. Darüber dürfte sich der Anstieg bis 1.415 USD ausdehnen. Abgaben unter 1.341 USD hätten dagegen eine Korrekturausweitung bei 1.325 USD zur Folge. Doch auch von diesem Niveau aus könnte sich der junge Aufwärtstrend fortsetzen. Erst Abgaben unter die Marke würden ihn zunichtemachen und für eine Abwärtsbewegung bis 1.301 USD sorgen. (12.04.2018/ac/a/m)







