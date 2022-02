Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Vormittag war die Welt für Goldanleger noch in Ordnung: Der Goldpreis arbeitete sich sogar knapp über das Hoch aus dem November, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Während der DAX im Einklang mit den US-Futures einen Sprung nach oben vollzogen habe, sei es für den Goldpreis gemeinsam mit Anleihen und auch dem Ölpreis bergab gegangen. Während der Ölpreis in den vergangenen Tagen vor allem von einer potenziellen Verknappung des Angebots auf dem Weltmarkt im Fall eines Konflikts zwischen Russland und der Ukraine/dem Westen profitiert habe, hätten Anleihen und auch der Goldpreis von einer Flucht in Sicherer Häfen Profit geschlagen. Doch die heutige Entspannung habe dazu geführt, dass einige wieder den entgegengesetzten Weg von Anleihen und Gold in Aktien angetreten seien. Dies lasse sich auch den Anleiherenditen sehen, die wieder gestiegen seien.Sei nun alles aus bei Gold? Gold sei sicherlich mehr als ein Profiteur des Russland/Ukraine-Konflikts. In den kommenden Tagen und vermutlich Wochen werde aber wieder die US-Notenbank und die Zinspolitik in den Mittelpunkt treten. Historisch betrachtet habe sich Gold im Vorfeld eines neuen vermeintlichen Zinsanhebungszyklus schwer getan. Für einige überraschend: Gold sei anschließend sehr häufig Hand in Hand mit den Zinsen gestiegen. Von daher könnten die nächsten Wochen noch etwas anstrengend für den Goldpreis werden. Doch wenn die Geschichte als Vorbild tauge, dann dürfte Gold vor einem starken Sommer stehen. Natürlich könne eine neuerliche Verschärfung der Spannungen rund um die Ukraine und Russland zu einem neuerlichen Run in Gold führen. Doch aktuell spiele der Markt zunächst einmal die Entspannung. (15.02.2022/ac/a/m)