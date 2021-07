Laut den Ergebnissen der Umfrage habe jeder fünfte Investor eine Allokation in Gold. Von diesen Goldanlegern würden 38 Prozent ihre Allokation innerhalb der nächsten drei Jahre erhöhen wollen, acht Prozent würden ihr Goldexposure verringern wollen. Der Bericht habe auch festgestellt, dass fast 40 Prozent der Nicht-Gold-Investoren planen würden, eine Position im Edelmetall aufzubauen, mit einer durchschnittlichen Allokation von etwa 4 Prozent.



Obwohl Inflationsängste ein bedeutender Treiber für Gold zu sein scheinen, habe McCollum gesagt, dass dies nur ein Faktor sei, auf den die Investoren achten würden. Er habe hinzugefügt, dass viele Investoren Gold als wichtiges Diversifikationsinstrument betrachten würden. "Es ist ziemlich klar, dass Gold mehrere konstruktive Rollen in einem Portfolio zu erfüllen scheint", habe er im Medienbriefing gesagt.



"Der Bedarf an allen drei dieser Funktionen - Inflationsschutz, Portfoliodiversifizierung und risikoadjustierte Renditesteigerung - sollte die institutionelle Nachfrage nach Gold aufrechterhalten, da die Anleger ihre Portfoliostrategien im Zuge eines beispiellosen wirtschaftlichen Stillstands überdenken, neu ausrichten und zurücksetzen", so die Greenwich-Analysten in ihrem Bericht.



Obwohl viele Investoren Gold als defensiven Vermögenswert betrachten würden, habe der Bericht festgestellt, dass einige Investoren von Gold wegen seines Renditepotenzials angezogen würden. Der Bericht habe hervorgehoben, dass Gold in Jahren, in denen die Inflation über drei Prozent gelegen habe, durchschnittliche Renditen von 15 Prozent erzielt habe.



Mit Blick auf eine Aufschlüsselung der globalen Umfrage habe McCollum angemerkt, dass europäische Investoren im Vergleich zu ihren nordamerikanischen Kollegen eher ein Engagement in Gold hätten. Allerdings seien die Allokationen in amerikanischen Portfolios im Vergleich zu Europa etwas größer.







Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) pendelt zwar um die Marke von 1.800 Dollar, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Doch richtig Freude habe das Edelmetall in den vergangenen Wochen kaum bereitet. Umso überraschender sei, dass Gold in Zukunft in den Portfolios institutioneller Investoren eine größere Rolle spielen könnte. Das sage zumindest eine umfassende Studie von Greenwich Associates in Zusammenarbeit mit dem World Gold Council (WGC)."Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass institutionelle Investoren zusätzlich zu dem nun schon zehn Jahre alten Bestreben, Renditeziele in einem Niedrigzinsumfeld zu erreichen, mit einer Reihe neuer Herausforderungen konfrontiert sind, wenn sie ihre Portfolios für die Zeit nach COVID-19 positionieren. Zu den wichtigsten gehört die Notwendigkeit, ihre Portfolios vor zunehmenden Inflationsrisiken zu schützen", so Andrew McCollum, Leiter des Investment Managements bei Greenwich, in seinem Executive Summary.