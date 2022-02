Nüchtern betrachtet habe Gold zunächst einmal alle Widerstände aus dem Weg geräumt. Das Novemberhoch Hoch aus dem Januar sei aus dem Weg geräumt worden genauso wie das Novemberhoch. Bei 1.900 Dollar hänge Gold nun am nächsten Widerstand, dem Juni-Hoch aus 2021. Richtig sei: Ein Teil dieser rasanten Bewegung der vergangenen drei Wochen sei sicherlich auf die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine zurückzuführen. Sprich: Komme es - was alle hoffen würden - zu einer friedlichen Einigung, dürfte wieder Kapital abfließen. Doch einiges spreche dafür, dass nicht der gesamte Anstieg auf diese Spannungen zurückzuführen sei. Einige Anleger dürften mittlerweile auch darauf spekulieren, dass der neue "Zinsanhebungszyklus" seitens der FED bei weitem nicht das halte, was einige sich davon versprechen würden. Sei die US-Wirtschaft wirklich so stark, dass sie sieben Zinsanhebungen, wie sie einige US-Banken erwarten würden, verkraften könne? Die Zinskurve spreche eher dagegen.



Ein Problem sei sicherlich die Entwicklung des Silberpreises. Silber habe sein Chartbild anders als Gold nicht nachhaltig bessern können. Ein Ausbruch über den Bereich von 25,30/25,40 Dollar als Minimalziel sei nicht nur nicht erreicht worden, ein solcher Ausbruch sei noch nicht einmal versucht worden. Nun sei es nicht gänzlich ungewöhnlich, dass Gold eine Rally bei den Edelmetallen anführe und Silber erst im Lauf der Zeit aufhole. Dennoch wäre es aus Sicht der Edelmetallbullen wünschenswert, wenn Silber in den kommenden Tagen aufhole und zumindest diesen ersten Widerstand knacke. Heute werde dies wohl nicht geschehen, die nordamerikanischen Börsen würden aufgrund von Feiertagen geschlossen bleiben.



Gehöre den Edelmetall-Aktien die Zukunft? Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450) habe mit der Ankündigung einer aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik für einen Hallo-Wach-Effekt gesorgt. Die Aktie scheine die gesamte Branche zu beflügeln. Gold- und Silberaktien seien plötzlich wieder gefragt. (21.02.2022/ac/a/m)







