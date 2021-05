Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Sprung über die Hürden bei 1.755 und 1.764 USD beendeten die Bullen beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) eine Trendwendeformation und sorgten in der Folge für einen Anstieg, der das Edelmetall bereits Anfang Mai über die Widerstandsmarke bei 1.815 USD ausbrechen ließ, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei der Angriff auf die Barriere bei 1.848 USD gefolgt, die nach einigen Versuchen schließlich doch durchbrochen und Gold bis an die Kurszielzone bei 1.875 USD angetrieben worden sei. In dieser Woche habe eine Kaufwelle über die 1.900-USD-Marke und an das nächste Ziel bei 1.920 USD eingesetzt.



Oberhalb von 1.875 USD sei die Rally beim Goldpreis intakt und könne zunächst bis zum mittelfristigen Widerstand bei 1.920 USD führen. Dort wäre mit einer Gegenbewegung zu rechnen, die durchaus direkt wieder bis 1.875 USD führen könne, ehe ein erneuter Angriff auf 1.920 USD folgen dürfte. Sollte der Goldpreis über die Marke ansteigen, wäre die Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch neutralisiert und mit einem Kursanstieg bis 1.965 USD zu rechnen. Breche der Goldpreis dagegen unter 1.875 USD ein, wäre dies leicht bärisch zu werten und dürfte zunächst zu Verlusten bis 1.848 USD führen. Dort könnte der nächste Aufwärtsimpuls einsetzen. (27.05.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



