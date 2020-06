Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis konnte gestern wieder Boden gut machen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Derweil melde das World Gold Council bereits einen Rekord. Und zwar einen Rekord, der es in sich habe. Die Zuflüsse der Gold hinterlegten ETFs in den ersten fünf Monaten des Jahres würden alle Rekorde sprengen. 154 Tonnen Gold hätten die ETFs in den vergangenen Monaten erworben - oder 8,5 Mrd. USD. Das Besondere daran: Die Zuflüsse hätten nicht nur höhere als in jedem Vergleichszeitraum bisher. Sie hätten auch höher als in jedem Gesamtjahr bislang gelegen. Die Spitzenposition habe dabei natürlich der SPDR Gold Shares (GLD) eingenommen. Der ETF habe einen Zufluss von 67 Tonnen im Wert von 3,7 Mrd. USD erfahren. Der iShares Gold Trist (IAU) habe ein Plus von 20 Tonnen oder 1,1 Mrd. USD verzeichnet und belege damit den zweiten Rang in dem Ranking. Ende Mai hätten die Gold hinterlegten ETFs insgesamt 3.510 Tonnen Gold in einem Gesamtwert von 195 Mrd. USD gehalten. Das entspreche nach Angaben des World Gold Councils einem neuen Rekord und bedeute gleichzeitig eine Verdopplung in den letzten zwölf Monaten.Die Begleiterscheinungen der Geld-Druckorgie der Notenbanken seien deutlich zu sehen. Es seien nicht nur die Aktienmärkte, die von der Liquiditätswelle nach oben getrieben würden. Immer mehr Investoren - offensichtlich auch institutionelle Anleger - würden in Sachwerte fliehen. Gold stehe aktuell ganz oben in der Beliebtheitsskala. Aber dahinter würden mehr und mehr Anleger auch Silber wiederentdecken. Anleger, die noch nicht in den Edelmetallen investiert seien, könnten die aktuelle Konsolidierung bei Gold und Silber für einen Einstieg nutzen. Es gebe weder charttechnisch noch fundamental Gründe, weshalb die Rally bei den Edelmetallen in den kommenden Monaten und Jahren nicht weitergehen sollte. (05.06.2020/ac/a/m)