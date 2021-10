Paris (www.aktiencheck.de) - Als der Goldpreis Anfang September im Rahmen der steilen Rally den Widerstand bei 1.833 USD erreicht hatte, sah es zunächst ganz nach der Fortsetzung dieses enormen Anstiegs aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Doch die Bullen seien an der Hürde gescheitert und hätten anschließend eine tiefe Korrektur bis an die Unterstützung bei 1.720 USD nicht verhindern können. Aktuell baue sich Kaufdruck knapp unter dem Zwischenhoch bei 1.770 USD auf und deute eine Fortsetzung der Kaufwelle der letzten Tage an. Das nächste Ziel wäre die große Abwärtstrendlinie auf Höhe der Barriere bei 1.789 USD. Sollte diese direkt oder nach einer kurzen Korrekturphase gebrochen werden, hätte Gold wieder das Potenzial bis 1.810 und 1.833 USD zu steigen. (07.10.2021/ac/a/m)