Paris (www.aktiencheck.de) - Mit der Rückeroberung der markanten Unterstützung bei 1.265 USD und dem anschließenden Ausbruch über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie setzte sich beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Mitte Dezember eine Kaufwelle in Gang, die über den Widerstand bei 1.355 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ende Januar sei die zu diesem Anstieg gehörende Aufwärtstrendlinie unterschritten worden und Gold habe an den Support bei 1.301 USD korrigiert. Diese Korrektur sei in Form einer bullischen Flagge verlaufen, die zuletzt dynamisch nach oben verlassen worden sei.



Kurzfristig könnte es zu einem Rücklauf an die Unterstützung bei 1.345 USD kommen, ehe der Goldpreis über die bisherigen Verlaufshochs ausbrechen und das nächste Ziel bei 1.385 USD erreichen dürfte. Darüber könnte sich die Rally der letzten Tage direkt bis 1.408 USD ausdehnen. Oberhalb dieser Hürde wäre mittelfristig sogar ein Anstieg bis 1.445 USD möglich. Der Aufwärtsimpuls seit Anfang Februar wäre dagegen unterbrochen, falls das Edelmetall unter 1.325 USD zurücksetze. In der Folge dürfte die Unterstützung bei 1.301 USD nochmals getestet werden. Dort könnte ein weiterer Anstieg einsetzen. Abgaben unter die Marke hätten dagegen Verluste bis 1.285 USD zur Folge. (16.02.2018/ac/a/m)







