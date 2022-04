Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gold hat zuletzt fast punktgenau sein bisheriges Allzeithoch vom Sommer 2020 bei 2.072 USD erreicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Wiedersehen mit dem historischen Rekordlevel habe zwar zunächst eine Atempause nach sich gezogen, doch es gebe auch Positives zu berichten. Schließlich bilde die Kursentwicklung seit August 2020 eine trendbestätigende Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 1.771 USD). Das Kursziel aus dem beschriebenen Konsolidierungsmuster lasse sich langfristig auf rund 2.280 USD taxieren. Die beiden Hochpunkte bei 2.070/2.072 USD sollten perspektivisch also noch nicht das Ende der Fahnenstange markieren. Interessanterweise harmoniere das diskutierte Anschlusspotenzial sehr gut mit der 138,2%-Fibonacci-Projektion der gesamten Goldpreis-Korrektur von 2011 bis 2015 (2.254 USD). Unterschiedliche Verfahren der Technischen Analyse würden also die Bedeutung dieses wichtigen Zielbereiches unterstreichen. Die Analyse der höheren Zeitebene - auf Quartalsbasis - fördere darüber hinaus ein äußerst spannendes Detail zu Tage. Trotz einiger Versuche und dem o. g. Rekordstand vom August 2020 bei 2.072 USD sei dem Goldpreis bisher ein Quartalsschlusskurs oberhalb des alten Allzeithochs vom September 2011 (1.920 USD) verwehrt geblieben.



Deshalb sei der März-Schlusskurs von 1.937 USD einer mit besonderer Relevanz gewesen: Erstmalig sei dem Edelmetall per Quartalsultimo der Spurt über das ehemalige Rekordlevel gelungen. Mit anderen Worten: Es stehe der höchste Quartalsschlusskurs der Historie zu Buche - charttechnisch sicher nicht das schlechteste Signal! Aufgrund der Bedeutung des ehemaligen Rekordhochs sollte der Goldpreis nicht mehr nachhaltig darunter zurückfallen - sprich, das März-Tief bei 1.889 USD biete sich als engmaschige Absicherung an. Letzteres gelte umso mehr, da ansonsten im Tagesbereich eine kleine Topbildung vorliegen würde. Der Faktor "Saisonalität" sorge 2022 weiterhin für Rückenwind - allerdings mit einem kleinen Schönheitsfehler. Doch der Reihe nach: Innerhalb des US-Präsidentschaftszyklus stelle das laufende Zwischenjahr den besten Teilabschnitt dar. Doch die "goldene Periode" des Wahlzyklus werde - gemessen am Durchschnittsverlauf des US-Zwischenwahljahres - von Anfang Mai bis Anfang Juli von einer zyklischen Dürreperiode unterbrochen, ehe der Goldpreis in der zweiten Jahreshälfte wieder eine starke saisonale Entwicklung nehmen sollte. Als besonderes Bonbon neige das Zwischenwahljahr oftmals zu einer deutlichen Jahresendrally beim Goldpreis. (07.04.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



