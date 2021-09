Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold kämpft weiter mit der Marke um 1.800 US-Dollar je Feinunze (1.530 EUR/Uz.), so die Analysten der Helaba.



Derzeit fehle es an Impulsen, sich mit einem beherzten Sprung darüber zu etablieren. Von den jüngsten Inflationssorgen der Anleger sei an den Finanzmärkten nicht viel übrig geblieben. FED und EZB hätten auf die steigenden Teuerungsraten reagiert, indem sie eine allmähliche Reduktion des Tempos bei den Anleihekäufen in Aussicht gestellt hätten. Beide würden die höhere Inflation als temporär einstufen. Das zeige sich auch bei 10-jährigen Staatsanleihen, deren Rendite nicht so recht vom Fleck komme. Das zinslose Gold habe es nicht vermocht, davon zu profitieren. Einzig Aktien würden sich bislang noch widerspenstig zeigen, wobei nach den jüngsten Rekordhöhen bei US-Titeln und beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) die Luft draußen sei.



Woher könne der fehlende Anstoß für das Edelmetall in den nächsten Wochen kommen? Mit der Ausbreitung der Delta-Variante sollten die konjunkturellen Unsicherheiten zunehmen. Ein stürmischer Herbst an den Börsen könnte Gold den entscheidenden Schub bringen. (Ausgabe vom 16.09.2021) (17.09.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



