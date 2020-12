Einer der stärksten Preistreiber werde nach wie vor in der extrem lockeren Geldpolitik führender Notenbanken gesehen. Selbst wenn die Corona-Krise dank wirksamer Impfstoffe im Verlauf des Jahres 2021 eingedämmt werden könne, bleibe die Geldpolitik der Notenbanken noch auf lange Sicht extrem locker und die Schuldenberge führender Industriestaaten hoch. "Eine Änderung der ultra-expansiven Geld- und Fiskalpolitik erwarten wir trotz der bevorstehenden Impfungen nicht", habe Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank gesagt.



Darüber hinaus müssten Anleger noch viele Jahre mit einer Fortsetzung der Nullzinspolitik der Zentralbanken rechnen. Damit bleibe Gold, welches keine Zinsen für die Investoren abwerfe, weiterhin eine vergleichsweise lukrative Alternative für künftige Anlageentscheidungen.



Zumal eine Reihe von Ökonomen für 2021 eine Rückkehr der Inflation erwarte. Unmittelbar nach dem Abflauen der Corona-Krise werde mit Nachholeffekten gerechnet, beispielsweise bei Urlaubsreisen. Die starke Nachfrage dürfte allerdings auf ein zu geringes Angebot in vielen Bereichen des Dienstleistungssektors treffen. Als Resultat werde eine deutlich stärkere Preisentwicklung erwartet. Gold könnte dann wieder verstärkt als Inflationsschutz genutzt werden.



Aber auch die Notenbanken selbst dürften nach Einschätzung von Experten wieder stärker als Käufer auf dem Weltmarkt in Erscheinung treten und ihre nationalen Goldreserven aufstocken. Nach zwei Jahren mit extrem hohen Goldkäufen habe sich das Interesse der Zentralbanken 2020 merklich abgekühlt.



Als starker Preistreiber am Goldmarkt gelte aber vor allem die Nachfrage durch Finanzinvestoren. Laut einer jüngsten Umfragen des Branchenverbandes World Gold Council (WGC) habe es in den ersten drei Quartalen 2020 einen Rekord-Zufluss bei den mit physischem Gold hinterlegte Wertpapieren (Gold ETFs) gegeben. Der Verband habe das Kaufvolumen auf rund 1.000 Tonnen beziffert.



Dagegen leide die Schmucknachfrage nach wie vor unter den Folgen der Corona-Krise. Nach einem herben Einbruch im Frühjahr habe der WGC zwar eine Erholung in den Sommermonaten gemeldet, allerdings habe die Nachfrage im Zeitraum Juli bis September immer noch ein Drittel unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums gelegen.



Allgemein werde mit einer Fortsetzung der Erholung bei der Schmucknachfrage gerechnet. Experte Fritsch erwarte vor allem in China und in Indien einen deutlichen Anstieg der Verkaufsmenge. In beiden Ländern sei die Nachfrage zuletzt durch die Folgen der Corona-Pandemie und rekordhoher Preise in den Schmuckgeschäften ausgebremst worden. "Angesichts unzähliger wegen der Corona-Pandemie verschobener Hochzeiten hat sich zudem ein beträchtliches Nachholpotenzial aufgebaut, sollte sich das öffentliche Leben mit einem Impfstoff wieder halbwegs normalisieren", habe Fritsch gesagt. (30.12.2020/ac/a/m)







