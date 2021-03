Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) handelt weiter im Bereich rund um die Marke von 1.730 Dollar, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Langfristig bleibe er im Lager der Goldbullen, betone Foster. Doch kurzfristig würden die Erwartungen an eine starke Wirtschaftserholung den Goldpreis bremsen. Der Sichere Hafen sei nicht mehr gefragt. Obwohl Gold in den nächsten Monaten weiterhin zu kämpfen haben könnte, habe Foster gesagt, dass er erwarte, dass in der zweiten Jahreshälfte ein Katalysator auftauche, der den Goldpreis nach oben treibe. Er habe hinzugefügt, dass er ein langfristiger Goldbulle bleibe. Der wahrscheinlichste Katalysator wären übermäßige Inflationserwartungen. "Die Inflationserwartungen sind zu den Normen vor der Pandemie zurückgekehrt, obwohl eine Reihe von Entwicklungen darauf hindeuten, dass sie außer Kontrolle geraten könnten", habe er gesagt.Tatsächlich dürfte sich der Blick im Lauf des Jahres Richtung Inflation richten. Die jüngsten Daten aus den USA für Februar würden eine Inflationsrate von 1,7 Prozent zeigen - doch das sei noch vor der Pandemie gewesen. Schon im April oder Mai könnten die Inflationszahlen über die 2-Prozent-Hürde springen. Die US-Notenbank FED habe bereits angekündigt, der Inflation mehr Spielraum lassen zu wollen. Damit dürften die Realzinsen deutlicher in den negativen Bereich rutschen. Das gelte selbst dann, wenn die Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen im Bereich von 1,6 Prozent verharren sollte. Ein weiterer deutlicher Anstieg dürfte seitens der FED verhindert werden. Das letzte, was die Notenbank gebrauchen könne, sei, dass ihr der Anleihemarkt entgleite. (16.03.2021/ac/a/m)