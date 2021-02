Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem scharfen Abverkauf zu Beginn dieses Jahres, der ausgehend von einem Doppeltop bei 1.965 USD die vorherige Erholung schlagartig beendete, stabilisierte sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) kurz im Bereich von 1.795 USD, nur um nach einer Erholung bis 1.875 USD und einem weiteren Doppeltop bis an das Novembertief bei 1.764 USD einzubrechen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Seither laufe eine kleine Erholung, die allerdings noch nicht über die Außengrenzen einer keilförmigen Chartstruktur habe ausbrechen können.



Unterhalb von 1.815 USD sei die laufende Erholung noch nicht in der Lage, in eine deutlichere Gegenbewegung überzugehen. Der kurze Rückfall unter 1.795 USD habe im gestrigen Handel zudem gezeigt, dass die Erholung nicht besonders stabil sei. Sollte Gold dennoch über die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 1.808 USD ausbrechen, könnte es zu einem Sprung über 1.815 USD und damit zu einer Aufwärtsbewegung bis 1.826 und 1.840 USD kommen. Dort dürften die Bären den Abwärtstrend bereits fortsetzen. Ein Rückfall unter das gestrige Tief bei 1.783 USD könnte ebenfalls den Abwärtstrend reaktivieren und zunächst Verluste bis 1.764 USD auslösen. (25.02.2021/ac/a/m)

