Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis pendelt nach wie vor richtungs- und orientierungslos im Bereich von 1.870 Dollar, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Tatsächlich seien im dritten Quartal die Notenbanken zum ersten Mal seit beinahe einem Jahrzehnt Netto-Verkäufer auf dem Goldmarkt gewesen. Doch das sollte eher die Ausnahme denn die Regel gewesen sein, meine die internationale Investmentfirma Invesco. Das Unternehmen habe eine Umfrage in Auftrag gegeben - und diese sei genau im August und September, also zu der Zeit als der Goldpreis sein Allzeithoch erreicht habe, durchgeführt worden. Das Ergebnis der Umfrage: Die Teilnehmer würden davon ausgehen, dass die Goldbestände der Notenbanken in den kommenden zwölf Monaten weiter steigen würden. Covid 19 habe demnach das Verhalten der Notenbanken nicht beeinflusst. Lediglich eine afrikanische Zentralbank habe gesagt, dass der aktuelle Goldpreis Gold unattraktiv mache.Anleger sollten nicht allzu sehr auf das Verhalten der Notenbanken schielen. Sicher, die Notenbanken seien auf dem physischen Goldmarkt in den vergangenen Jahren ein wichtiger Faktor gewesen. Doch während der Zeit, in der die Notenbanken Nettokäufer gewesen seien, sei Gold auch deutlich gefallen. Und es habe Phasen gegeben, da sei Gold deutlich gestiegen. Der Einfluss der Notenbanken auf den Goldpreis werde nach Ansicht des "Aktionär" überschätzt. Covid 19 könnte zwar tatsächlich kurzzeitig die Käufe der Notenbanken bremsen. Aber im Sinne einer Diversifizierung der Währungsreserven würden einige aufstrebende Staaten vermutlich auf mittlere Sicht weiter auf der Käuferseite bleiben. Und es sei nichts bekannt, dass die Staaten mit hohen Goldbeständen, wie beispielsweise die USA, zu Verkäufern würden. Das wäre in den USA auch ein riesiges Politikum. (13.11.2020/ac/a/m)