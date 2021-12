Paris (www.aktiencheck.de) - An der Hürde bei 1.875 USD endete vor gut zwei Wochen die Erholungsrally beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) und wurde von einer weiteren Abwärtswelle abgelöst, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe den Kurs des Edelmetalls direkt unter den Support bei 1.833 und die mittelfristige Abwärtstrendlinie zurückfallen lassen, um gleich unmissverständlich die neue Lage aufzuzeigen. Es sei ein steiler Abwärtsimpuls bis weit unter die Haltemarke bei 1.789 USD gefolgt.



Nach wie vor gebe es die theoretische Möglichkeit, dass der Abwärtstrend der letzten Monate bei einem Ziel bei 1.740 USD, also knapp unter dem Support bei 1.755 USD, ende und dort eine Kaufwelle starte. Dafür müsse die Marke allerdings zunächst angelaufen werden, was bei Kursen unter 1.770 USD zu erwarten wäre. Sollte Gold aber auch unter die 1.740 USD-Marke einbrechen - dies sei die realistischere Variante - seien weitere Abgaben bis 1.720 und 1.670 USD die Folge. Aktuell würde erst ein Anstieg über 1.795 USD für eine Erholung sprechen. (02.12.2021/ac/a/m)

