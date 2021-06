Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Mittwoch hatten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt das "big picture" des Edelmetalls Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) beleuchtet.



Aber auch auf EUR-Basis gebe der Goldpreis derzeit ein überzeugendes charttechnisches Bild ab. Zunächst trage der lehrbuchmäßige Pullback an die alten Rekordstände aus den Jahren 2011 und 2012 bei 1.400 EUR - verstärkt durch ein Fibonacci-Cluster aus zwei verschiedenen Retracements (1.418 EUR bzw. 1.399 EUR) zu dieser Einschätzung bei. Charttechnisch noch bedeutender sei allerdings der Bruch des seit August 2020 bestehenden Korrekturtrends (akt. bei 1.477 EUR). Dank dieses Ausbruchs könne die gesamte Verschnaufpause der letzten Monate als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. In diesem Kontext sorge die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.530 EUR) für zusätzlichen Nachdruck, zumal die beschriebenen Ausbrüche durch diverse Indikatoren bestätigt würden. So hätten beispielsweise die Trendfolger MACD und Aroon zuletzt synchron neue Einstiegssignale generiert. Per saldo dürfte der Goldpreis in EUR deshalb wieder Kurs auf sein bisheriges Rekordhoch (1.758 EUR) nehmen. Rein rechnerisch ergebe sich aus der oben genannten Flaggenformation sogar ein Kursziel von 1.825 EUR. (04.06.2021/ac/a/m)

