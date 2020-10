Gold und Goldaktien im Besonderen seien noch ein gutes Stück von einem Peak entfernt. Er glaube sogar, dass Gold die nächste Blase werden könnte. "Es wird eine Superblase bei den Goldaktien geben", glaube Doug Casey. Fondsmanager hätten ein falsches Bild von Gold und Goldaktien seien bei den meisten Fondsmanagern und institutionellen Anlegern noch nicht einmal auf dem Radar.



Die Parteien seien mittlerweile in den USA tief gespalten und es gehe dabei nicht mehr nur um Politik. "Es geht vielmehr mittlerweile um kulturelle Dinge", habe er gesagt. Um das Ganze abzuwenden, müsste es die Dinge entpolitisiert werden. Die Antwort auf "Make America great again" sei nicht die Regierung. Der Staat sollte sich vielmehr zurücknehmen. Eine Erholung der Wirtschaft sehe Doug Casey kurzfristig nicht. "Wir haben keine V-förmige Erholung. Das ist nur politische Propaganda." Das Ganze werde sich noch über ein Jahrzehnt hinziehen und das sei gefährlich.



Doug Casey zeichne hier ein sehr düsteres Bild. Sicherlich seien die USA gespalten - nicht nur politisch. Ob es allerdings wirklich in einem Bürgerkrieg ende, dürfe aus heutiger Sicht bezweifelt werden. Mit Blick auf den Goldpreis und Minenaktien sei ihm zuzustimmen, dass vor allem Goldaktien kaum auf dem Radar der großen institutionellen Investoren seien. Das dürfte sich ändern, wenn Gold weiter Fahrt aufnehme und die Investoren erkennen würden, zu welchen Cash-Maschinen die Goldproduzenten mittlerweile geworden seien. Das könne tatsächlich zu einer Rally bei den Minenaktien führen, die am Ende in einer Blase ende. Doch aktuell sei von einer Blase bei den Minen weit und breit nichts zu sehen. (21.10.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - In Nordamerika ist er in der Goldbranche ein bekannter Mann: Doug Casey - Autor, Spekulant und Gründer von Casey Research, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Jetzt melde er sich mit ernsten Worten: Die Gefahr, dass die USA in einen Bürgerkrieg abrutschen würden, sei so hoch wie noch nie zuvor. Auch zu Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 ) habe der Investor einiges zu sagen.