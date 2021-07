"Die Inflation ist deutlich gestiegen und wird in den kommenden Monaten wahrscheinlich hoch bleiben, bevor sie sich abschwächt." Powell habe dabei ein geräumt, dass die Inflation höher gestiegen sei als von der US-Notenbank ursprünglich erwartet. Doch er wiederholte seine Ansicht, dass dies nur vorübergehend sein werde. Die FED stelle dabei weniger auf den Verbraucherpreisindex (CPI) als vielmehr auf den PCE ab, der die persönlichen Verbrauchsausgaben messe, bei dem Energie- und Lebensmittelkosten herausgerechnet seien. Der Index habe zuletzt eine Steigerung von 3,4 Prozent gezeigt. Die FED sehe den PCE aber auf 2,1 beziehungsweise 2,2 Prozent in den Jahren 2022 und 2023 fallen.



Aufgrund dieser Erwartungen habe der Vorsitzende Powell gesagt, dass es ein "Fehler" wäre, wenn die FED "voreilig handeln" würde, um eine Inflation zu bekämpfen, die letztlich nur vorübergehend sein dürfte. Das bedeute, dass die US-Notenbank ihre derzeitige dovishe Geldpolitik mit fortgesetzten monatlichen Käufen von US-Schuldtiteln und hypothekarisch gesicherten Wertpapieren in Höhe von insgesamt 120 Milliarden pro Monat fortsetzen werde. Außerdem werde sie ihren Leitzins zwischen null und 25 Basispunkten halten.



Nachdem am Vortag in Erwartungen eines früheren Zinsschritts der Dollar gestiegen sei, habe sich gestern das Blatt umgekehrt. Der Dollar sei unter Druck geraten und das habe es dem Goldpreis leichter gemacht, zu steigen. Die immer wieder geschürte Zinsangst scheine also weiter übertrieben zu sein. Das dürfte den Goldpreis auch in der Zukunft Rückenwind verleihen. (15.07.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte gestern rund 20 Dollar im Plus schließen und erreichte den höchsten Stand seit rund einem Monat, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch der Silberpreis habe die runde 26-Dollar-Marke zurückerobern können und starte auch heute fester in den Tag. Vor allem die Rede von FED-Chef Jerome Powell habe beim Goldpreis für Rückenwind gesorgt.