Paris (www.aktiencheck.de) - Im Anschluss an eine massive Verkaufswelle, die den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) seit Jahresbeginn von der Widerstandszone um 1.965 USD bis an die zentrale mittelfristige Unterstützungs- und Zielmarke bei 1.670 USD einbrechen ließ, versuchen die Bullen den Goldpreis seit Anfang März zu stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Bislang sei der erste Erholungsversuch schon bei 1.755 USD gestoppt, aber durch den zweiten Rückfall auf fast 1.670 USD ein potenzieller Doppelboden gebildet worden. Damit dieser aber als Trendwendesignal aktiviert werden könne, sei der laufende Anstieg noch zu kurz.



Wieder spiele sich die kurzfristige Zukunft der Goldpreisentwicklung am Widerstand bei 1.747 USD ab. Darüber müsste aber auch noch das Zwischenhoch bei 1.755 USD durchbrochen werden, damit der kleine Doppelboden bei rund 1.670 USD aktiviert würde. Dann stünden die Chancen dafür gut, dass Ende März ein neuer Aufwärtstrend begonnen habe und zunächst die Hürden bei 1.764 USD und später die starken Widerstände bei 1.795 und 1.815 USD attackiert würden. Sollte der Goldpreis dagegen an den Hürden bei 1.747 bzw. 1.755 USD nach unten drehen und unter 1.720 USD fallen, wäre schon das erste bärische Signal aktiv und ein Abverkauf bis 1.670 USD wahrscheinlich. (08.04.2021/ac/a/m)

