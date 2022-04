Paris (www.aktiencheck.de) - In den letzten Tagen konnte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) nicht nur die Unterstützung bei 1.890 USD verteidigen, sondern auch die Hürde bei 1.920 USD überwinden und aus einer dreiecksförmigen Konsolidierung nach oben ausbrechen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Folge sei ein erfolgreicher Ausbruch über den Widerstand bei 1.959 USD am Dienstag und das direkte Erreichen der nächsten Kursbarriere bei 1.973 USD gewesen. Diese sei im gestrigen Handel schon klar überschritten und damit das nächste Longsignal generiert worden.



Oberhalb von 1.949 USD hätten die Bullen jetzt das Kommando übernommen und könnten dank des Ausbruchs über 1.973 USD sogar die Hürden bei 2.000 und 2.015 USD attackieren. An dieser Stelle wäre mit einer weiteren großen Korrektur zu rechnen, die durchaus wieder bis 1.920 USD zurückführen könne. Breche der Goldpreis allerdings auch über 2.015 USD aus, wäre ein Kaufimpuls bis zum Allzeithoch wahrscheinlich. Abgaben unter 1.949 USD würden dagegen auf den Beginn einer Korrekturphase hinweisen, innerhalb derer Gold bis 1.920 USD zurücksetzen dürfte. An dieser Stelle könnte die nächste große Aufwärtsbewegung starten. (14.04.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



