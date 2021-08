Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) rutschte nach einem Doppeltop bei 1.833 USD in den Vorwochen massive ab und konnte sich erst im Bereich des längerfristigen Aufwärtstrends fangen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Davon ausgehend sei eine Gegenbewegung gelungen, welche die Hürde bei 1.790 USD erreicht habe.



Ausgehend von 1.790 USD könnte auch der Bruch des mehrmonatigen Aufwärtstrends bestätigt werden. Was Gold wieder in Richtung 1.676 USD führen könnte. Erst oberhalb der Abwärtstrends bei 1.810 USD, vor allem oberhalb der 1.833 USD, würde sich das Chartbild wieder nachhaltig aufhellen. Zunächst werde ein Test der 1.755 USD möglich. (19.08.2021/ac/a/m)



