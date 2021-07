Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Tag sah es zunächst bei Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) gut aus, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Heute allerdings könnten die Bullen am frühen Nachmittag zumindest die runde Marke von 1.800 Dollar zurückerobern. Offensichtlich hätten Anleger trotz der aufziehenden Inflationsängste kein allzu hohes Vertrauen in Gold als Schutz. So melde etwa das Portal Handelkontor, dass die Google-Suche "Gold kaufen" nahe eines historischen Tiefs notiere. Und auch die Investmentbank Goldman Sachs sei mit einer eher bearishen Goldanalyse herausgekommen und habe dem Goldpreis keinen "optimalen Schutz" vor Inflation konstatiert. Offensichtlich habe die Korrektur der vergangenen Tage bereits Spuren bei Anlegern und Analysten hinterlassen. Die Skepsis mit Blick auf den Goldpreis wachse.Aus antizyklischer Sicht sei das interessant: Seien vor einigen Wochen noch zahlreiche bullishe Kommentare zu Gold zu lesen gewesen, würden sich mittlerweile die bearishen Statements häufen. Gold sei und bleibe in erster Linie ein stark vom Sentiment gesteuertes Assets. Ein bearishes Sentiment bilde häufig die Grundlage für die nächste Rally, Euphorie sei stets Gift für den Goldpreis gewesen und gehe normalweise einer Korrektur voraus. Gold suche aktuell nach einem Boden. Es sei zu früh zu sagen, ob dieser bereits erreicht sei, oder nicht. Das übergeordnete bullishe Bild käme aber erst bei einem Rutsch unter den Doppelboden bei 1.680 Dollar ins Wanken. (07.07.2021/ac/a/m)