"Verkäufe haben Verkäufe ausgelöst", sage George Gero. Die starken Einbrüche bei Dow und Gold zu Handelsbeginn hätten zunächst Ängste vor einer zweiten Welle von Corona geschürt - und natürlich mit einem damit verbundenen erneuten Einbruch der Wirtschaft. Dies habe zu Angstverkäufen geführt. "Halten Sie nach Schnäppchenkäufen bei Gold Ausschau, sollte es weitere größere Rücksetzer geben", rate Gero.



Dem sei wenig hinzuzufügen. Die Ankündigung der US-Notenbank FED am gestrigen Abend, mit dem Kauf von Unternehmensanleihen beginnen zu wollen, zeige, zu welchen Mitteln mittlerweile gegriffen werde, um die Wirtschaft mit Kapital zu versorgen. Man möge darüber diskutieren, wie lange es dauere, bis diese Kapitalflut dazu führe, dass Währungen entwertet würden. Aber es scheine aus heutiger Sicht tatsächlich nur eine Frage der Zeit zu sein.



Aktuell würden Anleger darüber diskutieren, ob sich die Märkte aufgrund der Kapitalflut in einem Crash-up Boom befänden oder an der Schwelle zu einem solchen. Dabei finde eine Flucht in Sachwerte wie Aktien, Immobilien oder auch Gold statt. Zwar fehle aktuell noch die Inflation, die einem solchen Crack-up-Boom normalerweise auslöse. Doch die Gefahr, dass die Inflation in den kommenden Jahren deutlich anziehen werde, sei nicht von der Hand zu weisen. Anleger, die diese Gefahr sähen, sollten also tatsächlich Rücksetzer nutzen, um ihre Position im Goldbereich auszubauen.



Rein aus charttechnischer Sicht habe sich wenig getan: Der Goldpreis konsolidiere. Die Marke von 1.671 Dollar bleibe die wichtigste erste Unterstützung. Im Idealfall falle Gold nicht mehr unter dieses Juni-Tief und die Bullen würden in den kommenden zwei Wochen mit dem nächsten Anstieg beginnen, der - mit dem üblichen Auf und Ab - Gold im Spätherbst ein neues Allzeithoch bescheren sollte. (16.06.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte gestern einen Großteil seiner Verluste, die während des Tages aufgelaufen waren, wieder abbauen, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch zum Sprung in den positiven Bereich habe zumindest bei Gold selbst die Kraft gefehlt. Anders habe das bei den Goldminenaktien ausgesehen. Diese seien nach einem anfänglichen Minus von rund vier Prozent (gemessen am GDX) ins Plus gedreht. George Gero, Direktor bei RBC Wealth Management, rufe zur Schnäppchenjagd auf.