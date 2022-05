Nachdem es am Freitag noch die Aktienmärkte gewesen seien, die deutlich unter Druck gekommen seien und Gold sich mit einem kleinen Plus ins Wochenende habe retten können, stehe heute Gold enorm unter Druck. Aktuell rutsche der Goldpreis in den Bereich von 1.865 Dollar. Auch das Plus bei den Futures von NASDAQ und S&P sei mittlerweile geschmolzen beziehungsweise komplett verschwunden. Es deute sich also ein weiterer nervöser Handel an.



Technisch gesehen sei Gold mittlerweile überverkauft und der Goldpreis sei auch tief in die Unterstützungszone von 1.875 bis 1.840 Dollar gefallen. Damit stünden die Chancen auf einen Trendwechsel eigentlich gut. Doch dass irgendein Anleger Positionen vor Mittwoch aufbaue, erscheine unwahrscheinlich. Die Angst gehe um, die Angst vor einer entfesselten FED, die nur noch die Bekämpfung der Inflation im Auge habe und die Märkte dabei außen vorlasse.



Der Dollar werde immer stärker und stehe vor einem 20-Jahreshoch. Das schmecke weder dem Goldpreis noch den Aktien. Sicher, Gold habe sich lange Zeit gegen den stärkeren US-Dollar gestemmt. Doch mittlerweile sei der verbale Druck der FED in Kombination mit einem fast schon parabolischen Anstieg des Dollar-Kurses (gemessen am Dollarindex) zu viel. Auch die US-Wirtschaft dürfte alles andere als erfreut sein ob des starken Dollars. Kurzum: Der Druck auf die FED wachse enorm. Wenn sie sich am Mittwoch von einer Anhebung um 75 Basispunkten im Juni distanziere, dürfte Gold und auch die Aktienmärkte aufatmen. (02.05.2022/ac/a/m)







Der Mittwoch, an dem die US-Notenbank die Zinsen in den USA aller Voraussicht nach um 50 Basispunkte anheben werde. Der Mittwoch, an dem die Notenbanker auch durchblicken lassen dürften, ob der nächste Zinsschritt gar um 75 Basispunkte nach oben gehen werde. Die Angst sei an den Finanzmärkten greifbar. Auch bei Gold.