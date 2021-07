Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die geldpolitische Entscheidung des FOMC um 20:00 Uhr ist das Schlüsselereignis des Tages, so die Experten von XTB.



Es werde erwartet, dass die geldpolitischen Einstellungen, wie z.B. die Zinssätze oder der Umfang der Anleihekaufprogramme, unverändert bleiben würden. Die Aufmerksamkeit der Märkte werde sich jedoch auf die Forward Guidance richten und darauf, wie weit die Tapering-Diskussionen bisher gekommen seien. Sollte Powell einen genaueren Zeitplan für die Reduzierung der Bilanz vorlegen, könnte der USD profitieren und die Edelmetalle könnten unter Druck geraten. Es sei jedoch zu beachten, dass dies nicht das Basisszenario sei. Wahrscheinlicher sei, dass die US-Notenbanker den jüngsten Anstieg der Coronavirus-Fälle nutzen würden, um die Notwendigkeit der Beibehaltung der geldpolitischen Anreize zu betonen. Powells Pressekonferenz um 20:30 Uhr werde wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als die Erklärung zur Geldpolitik um 20:00 Uhr.



Ein Blick auf den Goldmarkt zeige, dass der Preis des Edelmetalls seine Abwärtskorrektur an der Unterstützungszone zwischen der 1.800-Dollar-Marke und dem 50% Retracement des im März 2021 eingeleiteten Aufwärtsimpulses gestoppt habe. Der nächste Widerstand befinde sich oberhalb des 38,2% Retracements. Er werde zusätzlich durch die 200-Tage-Linie sowie durch frühere Kursreaktionen gestärkt. Sollte die US-Notenbank heute eine hawkishe Haltung einnehmen, könnte der Goldpreis unter 1.800 Dollar fallen. In einem solchen Szenario würde sich die Aufmerksamkeit auf die Unterstützung beim 61,8% Retracement (im Bereich von 1.765 Dollar) richten. (28.07.2021/ac/a/m)



