Sicherlich, aktuell stehle der Bitcoin mit einem neuen Rekordhoch jenseits von 40.000 USD dem Goldpreis die Show. Ein Teil des Kapitals, das sonst vermutlich in den Goldmarkt geflossen wäre, fließe aktuell in Kryptowährungen. Aber rechtfertige das einen solchen Abverkauf? Zumal der Bitcoin bereits über den Jahreswechsel stark gewesen sei und Gold ebenfalls eine Rally auf das Parkett gelegt habe. Blicke man auf den zwar heute leicht erholten, aber doch insgesamt schwachen US-Dollar, die Ausschreitungen in den USA und noch dazu auf die nach wie vor geöffneten Geldschleusen, dann falle es aus fundamentaler Sicht schwer, eine Begründung für den Absturz zu konstruieren.



Aus charttechnischer Sicht habe sich die Lage mit dem Sprung über die 1.900 USD deutlich gebessert. Das habe auch zu Anschlusskäufen geführt. Der Goldpreis sei relativ rasch über die Marke von 1.950 USD gestiegen. Dort habe er sich an einem Widerstand von eigentlich eher untergeordneter Bedeutung den Kopf gestoßen, sei abgeprallt und es sei zum Rücksetzer gekommen, der bereits Mitte der Woche Konturen angenommen habe und sich heute beschleunige.



Insgesamt sei die heute Bewegung sicherlich etwas seltsam. Das Umfeld sei jenseits der Konkurrenz durch den Bitcoin eigentlich positiv für den Goldpreis. Die Schwäche heute Morgen sei etwas aus dem nichts gekommen. Mit Gold knicke auch Silber (und so ganz nebenbei auch Platin und Palladium) ein. Für die Bullen gehe es nun darum, im heutigen Handel zumindest einen Teil der Verluste wieder wettzumachen. Dennoch: Der Schaden sei mit dem Rutsch unter 1.900-USD-Marke entstanden und Gold sei nun erneut in Gefahr, den Umweg über ein neues zyklisches Tief gehen zu müssen. (08.01.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das Feuerwerk zum Jahresauftakt ist bei Gold schon wieder vergessen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem sich Gold schon in den vergangenen Tagen nicht sonderlich gut entwickelt habe, habe die Abwärtsbewegung am Nachmittag an Dynamik gewonnen. Aktuell notiere das gelbe Edelmetall über 60 USD im Minus. Angesichts der fundamentalen Begleitumstände sei dies nur schwer nachvollziehbar.