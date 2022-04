Paris (www.aktiencheck.de) - Mindestens zwei aktuell zu beobachtende Entwicklungen führen in der Regel dazu, dass Gold Federn lassen muss, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe "Märkte & Zertifikate weekly".Dennoch habe Gold zuletzt wieder an Glanz gewonnen. Zum einen dürfte der anhaltende Krieg in der Ukraine viele Anleger dazu veranlassen, den vermeintlich sicheren Goldhafen anzusteuern. Hinzu kämen die rasant ansteigenden Inflationsraten. So habe die US-Inflationsrate für den März gegenüber dem Vorjahresmonat auf 8,5 Prozent zugelegt. Das sei der höchste Stand seit mehr als 40 Jahren gewesen. Analysten hätten im Schnitt mit einer Beschleunigung auf 8,4 Prozent gerechnet. Es sei daher auch keine allzu große Überraschung, dass die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs mit 6,3 Tonnen bereits die zwölfte Woche in Folge Zuflüsse verzeichnet hätten. Schließlich sei Gold - anders als Papiergeld - nicht beliebig vermehrbar und daher vor allem in Zeiten hoher Inflationsraten besonders gefragt. Wie sich der Kurs des Edelmetalls künftig entwickeln werde, sei natürlich ungewiss. Doch sollten die Unsicherheiten und die Inflation auf einem hohen Niveau verharren oder sogar noch weiter zulegen, könnte Gold schon recht bald wieder die Marke von 2.000 Dollar überspringen. (14.04.2022/ac/a/m)