Kurzprofil Godewind Immobilien AG:



Die Godewind Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3, WKN: A2G8XX, Ticker-Symbol: GWD) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine auf deutsche Büroimmobilien spezialisierte Gesellschaft. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Ausbau ihres attraktiven Immobilienportfolios mit dem Schwerpunkt auf Büroimmobilien. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager strebt Godewind eine nachhaltige Ertrags- und Einkommenssteigerung an, die durch das regelmäßige Heben von Wertschöpfungspotenzialen, die sich unter anderem durch den gezielt eingekauften Leerstand von ursprünglich rund 28 Prozent ergeben, ergänzt wird. Aktuell verfügt die Godewind über einen Büroimmobilienbestand mehr als eine Milliarde Euro. Mithilfe eines weitreichenden Netzwerks und durch wertsteigernde Akquisitionen soll so mittelfristig ein Büroimmobilien-Portfolio von rund 3 Milliarden Euro aufgebaut werden.



Basierend auf dem internen Portfolio- und Asset Management wird die Godewind Immobilien AG Gewerbeimmobilien kosteneffizient verwalten, langfristige Mietverträge abschließen und so den Unternehmenswert erhöhen. Die Gesellschaft verfügt über Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer sowie über ein steuerliches Einlagekonto.



Die Aktie der Godewind Immobilien AG wird im höchsten Transparenz-Level der Deutsche Börse AG, Prime Standard, geführt und u. a. im XETRA Markt-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) gehandelt. (20.01.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Godewind Immobilien-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Godewind Immobilien-Aktie (ISIN: DE000A2G8XX3, WKN: A2G8XX, Ticker-Symbol: GWD) unter die Lupe.Godewind habe angekündigt, ein Aktienrückkaufprogramm durchzuführen, in dessen Rahmen bis zu 1,8 Mio. Aktien (das entspreche rund 1,62% des Grundkapitals) zurückgekauft würden. Das maximale Volumen der Maßnahme, nach deren vollständiger Umsetzung sich die Zahl der Aktien im Eigenbesitz auf 3,1 Mio. mehr als verdoppeln würde, beziffere das Unternehmen auf 8,5 Mio. Euro. Bezüglich der Verwendung der erworbenen Aktien nenne Godewind mehrere Optionen einschließlich der Einziehung, doch angesichts der erklärten Expansionspläne des Unternehmens würden die Experten die Ausgabe als Gegenleistung im Zuge einer weiteren Immobilienakquisition für das wahrscheinlichste Szenario halten.Mit dem Aktienrückkauf nutze Godewind die Tatsache, dass der Kurs trotz der beachtlichen Performance im letzten Jahr noch immer klar unter dem NAV liege. Dieser habe Ende des dritten Quartals 5,40 Euro je Aktie betragen und dürfte sich vor allem durch die zu erwartenden Bewertungsgewinne zum Jahreswechsel noch einmal deutlich in Richtung 6 Euro erhöht haben. Durch den Aktienkauf so weit unter dem NAV schaffe sich Godewind mithin eine verwässerungsfreie, günstige Akquisitionswährung und sorge darüber hinaus für Rückenwind für die Aktie. Dieses Modell sei vor genau einem Jahr bereits einmal erfolgreich umgesetzt worden, als ein Aktienrückkaufprogramm die Initialzündung für die starke Performance der Godewind Immobilien-Aktie im Jahr 2019 geboten habe.Die Chancen auf eine Wiederholung in 2020 stehen gut, die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" erhöhen ihr Kursziel für die Godewind Immobilien-Aktie auf 6,00 Euro. (Ausgabe 2 vom 18.01.2020)Börsenplätze Godewind Immobilien-Aktie:Xetra-Aktienkurs Godewind Immobilien-Aktie:4,87 EUR +0,62% (20.01.2020, 14:26)