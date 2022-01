Nasdaq-Aktienkurs GoPro-Aktie:

GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien. (18.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) unter die Lupe.GoPro sei in gewisser Weise ein Value-Titel. Das Geschäftsmodell des US-Unternehmens sei solide und die Nachfrage nach Action-Kameras sehr gut. Und auch mit dem Chipengpass komme GoPro nach eigenen Angaben zurecht. Die Hoffnung auf gute Zahlen im Februar sei also berechtigt. Das Chartbild sei in Ordnung und die Bewertung günstig, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.01.2022)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze GoPro-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:9,15 Euro -1,10% (18.01.2022, 15:25)