GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) unter die Lupe.Der Actionkamerahersteller habe mit den Q3-Zahlen überzeugen können. Der Ausblick auf die zwei kommenden Quartale sei allerdings gesenkt worden. Insbesondere die Erwartungen für das Weihnachtsgeschäft hätten enttäuscht. Nach Aussage des Managements sei ein Teil des Umsatzes von Q4 ins Q3 verlagert worden, was auf den Ausblick drücke. Darüber hinaus erwarte GoPro, dass die Werbeausgaben im kommenden Weihnachtsgeschäft im Vergleich mit dem Vorjahr deutlich höher ausfallen würden, was die Margen belaste.Die Absatzzahlen für das neue Spitzenmodell, das Ende September eingeführt worden sei, würden allerdings Hoffnung machen. Laut GoPro sei die Hero 7 das bislang bestverkaufte Modell. Aufgrund dieser Entwicklung erwarte das Management für das erste Quartal 2019 die Rückkehr in die Gewinnzone. Der Chart der GoPro-Aktie bleibe nach dem neuesten Kurseinbruch aber angeschlagen. Anleger sollten abwarten, so Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2018)Börsenplätze GoPro-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:4,61 Euro -3,35% (05.11.2018, 16:27)