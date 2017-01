Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:

8,58 Euro +0,41% (03.01.2017, 14:12)



Nasdaq-Aktienkurs GoPro-Aktie:

USD 8,85 +1,61% (03.01.2017, 14:25, vorbörslich)



ISIN GoPro-Aktie:

US38268T1034



WKN GoPro-Aktie:

A1XE7G



Ticker-Symbol GoPro-Aktie Deutschland:

5G5



Nasdaq Ticker-Symbol GoPro-Aktie:

GPRO



Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.

(03.01.2017/ac/a/n)

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse von Analyst Charles Anderson von Dougherty & Company:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse rät Analyst Charles Anderson von Dougherty & Company Investoren die Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) weiterhin zu verkaufen.Die Analysten von Dougherty & Company weisen auf negative Abverkaufsindikatoren für den Monat Dezember hin.Die Suchanfragen bei Google nach den Produkten von GoPro Inc. seien im Jahresvergleich gesunken. Die App-Downloadtrends seien durchwachsen ausgefallen.Analyst Charles Anderson hält am Kursziel von 6,00 USD fest.Börsenplätze GoPro-Aktie:XETRA-Aktienkurs GoPro-Aktie:8,63 Euro +0,00% (03.01.2017, 13:32)