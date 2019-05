Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:

5,50 Euro +0,26% (07.05.2019, 15:34)



Nasdaq-Aktienkurs GoPro-Aktie:

US 6,18 +0,57% (07.05.2019, 16:21)



ISIN GoPro-Aktie:

US38268T1034



WKN GoPro-Aktie:

A1XE7G



Ticker-Symbol GoPro-Aktie Deutschland:

5G5



Nasdaq Ticker-Symbol GoPro-Aktie:

GPRO



Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.

(07.05.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse von Analyst Paul Coster von J.P. Morgan Securities:Aktienanalyst Paul Coster von J.P. Morgan Securities bekräftigt laut einer Aktienanalyse seine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO).In einer ohnehin schwierigen Jahreszeit fehle es GoPro Inc. an Katalysatoren, sagen die Analysten von J.P. Morgan Securities.Höhere durchschnittliche Verkaufspreise und Kostendisziplin sollten sich nach Q4/18 auch in der ersten Jahreshälfte wiederholen. Der zurück in die nachhaltige Profitabilität sei klarer geworden. Viel hängt nach Ansicht des Analysten Paul Coster aber davon ab, ob das Hero 7-Flaggschiff mit Hypersmooth-Features neue und existierende Nutzer zu einem kurzfristigen Upgrade bewegen könne.In ihrer GoPro-Aktienanalyse halten die Analysten von J.P. Morgan Securities am "neutral"-Votum und am Kursziel von 7,50 USD fest.Börsenplätze GoPro-Aktie:XETRA-Aktienkurs GoPro-Aktie:5,48 Euro +1,18% (07.05.2019, 16:09)