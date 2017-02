Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:

8,96 Euro +1,09% (06.02.2017, 14:21)



Nasdaq-Aktienkurs GoPro-Aktie:

USD 9,58 +0,00% (06.02.2017, 14:40, vorbörslich)



ISIN GoPro-Aktie:

US38268T1034



WKN GoPro-Aktie:

A1XE7G



Ticker-Symbol GoPro-Aktie Deutschland:

5G5



Nasdaq Ticker-Symbol GoPro-Aktie:

GPRO



Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.



(06.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse des Analysten William Power von Robert W. Baird:Aktienanalyst William Power vom Investmenthaus Robert W. Baird vertritt laut einer Aktienanalyse im Hinblick auf die Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) nur noch die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Guidance von GoPro Inc. für das erste Quartal sei eine Enttäuschung. Aber selbst diese Planungen würden nun aggressiv erscheinen, so die Einschätzung der Analysten von Robert W. Baird.Es würden sich die Fragen hinsichtlich des adressierbaren Marktes stellen. Außerdem habe GoPro weniger als 2 USD Cash je Aktie.Spekulationen, wonach ein Interessent eine Rettung des Unternehmens ins Auge fassen könnte, sind nach Ansicht von Analyst William Power angesichts der Markenstärke von GoPro im Sport-Bereich nicht völlig ohne Grundlage. Allerdings sei der Preis eine ganz wesentliche Frage.Börsenplätze GoPro-Aktie:XETRA-Aktienkurs GoPro-Aktie:8,95 Euro +0,64% (06.02.2017, 14:13)