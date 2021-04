Was ist Bitcoin eigentlich?

Litecoin

Ethereum

Ripple

Dash

Tether

Wie kann man Online Casino Spiele mit Bitcoin spielen?

Um Kryptowährungen als Zahlungsmitteln in einer Online Glücksspiel-Webseite zu verwenden, loggt man sich einfach in sein Benutzerkonto ein und kann dann meist unter der Schaltfläche "Währung hinzufügen" die gewünschte Methode auswählen. In diesem Bereich erscheinen dann alle von der Seite unterstützten Kryptowährungen und man kann die gewünschte auswählen. Der Vorgang funktioniert also genauso einfach, als würde man eine Kreditkarte als Zahlungsoption angeben.



Ist es legal, Bitcoin im Online Glücksspiel zu nutzen?

Da die Nutzung von Kryptowährungen so neu ist und dessen Vormarsch in vielen Bereich so überraschend schnell passierte, findet man immer wieder Bereiche, in denen er noch unreguliert ist. So ist es auch mit Bitcoin Casinos. Diese sind noch nicht gesetzlich reguliert, da ihre Entstehung und ihr Wachstum so schnell passierte. Es ist also weder legal noch illegal, sondern befindet sich zurzeit in einem noch nicht festgelegten, geregelten Rahmen. Dass Online Glücksspiel-Webseiten immer eine Lizenz brauchen, ist ein gutes Zeichen. Denn diese brauchen auch die Online Casinos, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren.



Wie findet man eine sichere Glücksspiel-Webseite mit Bitcoin?

Wie schon oben kurz erwähnt, sollte jede vertrauenswürdige Online Spiele-Webseite eine Lizenz haben und die auch auf ihrer Webseite zeigen, beziehungsweise sollte sie ersichtlich sein. Dies ist auch bei Bitcoin Casinos der Fall.



Des Weiteren sollte man sich eine Weile auf der Webseite umsehen, bevor man sich registriert. Findet man klare Angaben über den Firmensitz und vielleicht auch weitere Zertifikate, ist das ein gutes Zeichen. Außerdem empfiehlt es sich, wie so häufig in der Zeit des Internets weitere Recherche zu betreiben. Was sagen andere Nutzer über die Webseite, was sagen die Rating- und Testwebseiten, von denen es zu dem Thema Online Casino so viele gibt.



Ein besonders wichtiger Punkt bei Bitcoin Casinos ist die Frage, ob man nur in Bitcoin und Kryptos zahlen kann oder ob auch die Auszahlung in diesen Währungen möglich ist. Eine Auszahlung in Bitcoin ist natürlich eine attraktive Option, gerade wenn der Kurs in ungeahnte Höhen steigt. Abgesehen von den Zahlungsmöglichkeiten sollte man auch immer Ausschau nach einem Kundenservice halten und nachprüfen, ob dieser auch erreichbar ist.



Sicher zocken mit Bitcoin auf Glücksspiel-Webseiten

In Online Casinos mit Bitcoin zu spielen, hat einen großen Reiz für viele Casinos-Fans, aber auch für Leute, die mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen handeln. Die Aussicht darauf, sich einen großen Gewinn in Bitcoin auszahlen zu lassen, lässt die Herzen vieler Online Casino-Zocker höherschlagen. Generell kann man sagen, dass Bitcoin Casinos genauso wie herkömmliche Online Casinos auf ihre Seriosität geprüft werden sollten, bevor man sich für das eine entscheidet. Dabei helfen Rezensionen in Foren und Erfahrungsberichte von anderen Nutzern. Bei Kryptowährungen sollte man sich außerdem ausreichend über die aktuellen Kurse informieren, bevor man sich einen Gewinn auszahlen lasst, da die Kurse besonders stark schwanken können. Mit diesen Tipps steht dem Zocken mit Bitcoin also nichts mehr im Weg! (22.04.2021/ac/a/m)









