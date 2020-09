Fast allen Volkswirtschaften stehe jedoch im kommenden Jahr eine dynamische Erholung in Aussicht. Die OECD-Experten würden allerdings darauf hinweisen, dass sich die Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Erholung in den kommenden Monaten verlangsamen werde. Einerseits dürfte der private Konsum angesichts anhaltender Sorgen vieler Menschen vor Einkommens- oder Arbeitsplatzverlusten noch länger verhalten bleiben. Zudem würden nicht alle Branchen gleichförmig den Wachstumspfad wieder erreichen, denn nach wie vor würden bspw. die Sektoren Reisen oder Veranstaltungen unter bestehenden oder zuletzt teilweise sogar wieder verschärften Kontakt- und Kapazitätsbeschränkungen leiden.



Generell würden die Konjunkturprognosen mit einer vergleichsweise hohen Unsicherheit behaftet bleiben, da sie wesentlich vom kaum berechenbaren weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und eventuellen Shutdown-Maßnahmen beeinflusst würden, wie man derzeit in Spanien oder noch gravierender in Israel mit der Einführung eines erneuten landesweiten Shutdowns beobachten könne. Dieses Bild hätten die jüngsten Veröffentlichungen des ifo-Geschäftsklimaindex und des GfK-Konsumklimaindex für Deutschland sowie der Einkaufsmanagerindices für die Eurozone bestätigt. Während die Industrie sich weiter auf dem Erholungspfad befinde, seien die Geschäftserwartungen im Sektor Dienstleistungen nach unten korrigiert worden.



Die verbesserten realwirtschaftlichen Perspektiven seien an den internationalen Aktienbörsen offensichtlich schon zur Genüge eingepreist worden. Zumindest könnten leicht erhöhte volkswirtschaftliche Erwartungen derzeit keine nennenswerten positiven Impulse setzen. Entsprechend würden sich die internationalen Aktienmärkte vorerst in einer Konsolidierungsphase befinden. Damit würden auch in den kommenden Monaten vor allem die weltweiten fiskal- und geldpolitischen. Unterstützungsmaßnahmen Beachtung finden. Diese sollten - so auch die OECD - weiterhin expansiv ausgerichtet bleiben, um die noch fragile konjunkturelle Entwicklung zu unterstützen.



Somit manifestiere sich auch eine immer engere Verzahnung von Geld- und Fiskalpolitik. Die US-Notenbank FED habe zuletzt angekündigt, die Leitzinsen nicht vor Ende 2023 zu erhöhen. Auch die EZB halte an Ihrem ultra-expansiven Kurs fest. Weltweit würden Notenbanken noch sehr lange die Refinanzierungsfähigkeit stark ausgeweiteter Staatsschulden durch niedrige Zinsen und Wertpapierkaufprogramme absichern müssen.



Solange der derzeit kaum vorhandene Inflationsdruck nicht deutlich zunehme, habe die Geldpolitik die Möglichkeit, diesen Kurs fortzusetzen. Zwar gebe es derzeit einige Aspekte, die zu einer stärkeren Inflationierung führen könnten, allerdings sei nicht sicher, dass die Inflation die Zielzone der Fed und der EZB (ca. 2 bis 3%) künftig übertreffen werde. Inflationsdämpfend würden neben der akuten Krise strukturelle Effekte wie die Digitalisierung, eine zunehmend dematerialisierte Wertschöpfung mit einem stärkeren Fokus auf (digitalisierte) Dienstleistungen und ein fehlender Nachfrageüberhang bzw. ein weitgehend ausreichend vorhandenes Angebot an Konsum- und Investitionsgütern wirken. Trotzdem bleibe ein plötzlicher und starker Inflationsschub das größte Risiko für die Weltwirtschaft und die Kapitalmärkte, denn die Notenbanken müssten in dieser Situation die Zinsen deutlich anheben. (25.09.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Laut der kürzlich veröffentlichten aktualisierten Konjunkturprognosen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), wird der Einbruch des globalen BIP in 2020 mit 4,5 Prozent, 1,5 Prozentpunkte geringer als noch im Juni erwartet, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel.Die Prognose für das kommende Jahr sei nur leicht auf fünf Prozent nach unten korrigiert worden.Die chinesische Volkswirtschaft habe sich bisher am schnellsten vom wirtschaftlichen Einbruch erholen können und könnte in diesem Jahr sogar ein Wachstum in Höhe von knapp zwei Prozent erreichen. Demgegenüber würden sowohl die USA mit -3,8 Prozent als auch Deutschland mit -5,4 ein negatives Jahreswirtschaftswachstum aufweisen. Die Erwartungen für die gesamte Eurozone lägen aufgrund der tieferen Rezession in einigen Teilnehmerstaaten, etwa in Frankreich und Spanien, mit -7,9 Prozent noch tiefer. Auch einzelne Schwellenländer würden heftiger vom wirtschaftlichen Einbruch betroffen sein, etwa Indien und Mexiko mit einem erwarteten BIP-Minus in Höhe von jeweils 10,2 Prozent.