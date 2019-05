Die Hoffnung auf einen Deal zwischen China und den USA beim letzten Aufeinandertreffen der Verhandlungspartner in Washington sei jedoch geplatzt. Dass in der Folge beide Seiten sogar die gegenseitigen Handelsbeschränkungen erhöht hätten, zeige die besondere Schwierigkeit dieses Prozesses: es gehe um mehr als nur Zölle. Vielmehr stünden Technologieführerschaften, offene Marktzugänge, der Schutz geistigen Eigentums, staatliche Unterstützung von Unternehmen und schließlich die anstehende Neuordnung der globalen wirtschaftlichen Rangordnung auf dem Spiel. Mit einer Teil-Einigung dürfte nunmehr frühestens am Rande des G20-Gipfels in Osaka Ende Juni zu rechnen sein.



Übergeordnet sei die wirtschaftliche Dynamik im ersten Quartal auch in Deutschland und der Eurozone mit einem BIP-Wachstum in Höhe von jeweils 0,4 Prozent positiv gewesen. Vor allem der ausgelastete Arbeitsmarkt und damit der Konsum hätten die wirtschaftliche Entwicklung hierzulande gestützt. Die letzten ifo-Geschäftsklimaindices hätten jedoch eine Zweiteilung belegt: im Verarbeitenden Gewerbe würden die Erwartungskomponenten der Unternehmen immer weiter sinken, während sie im Handel, im Bau und bei den Dienstleistungen anhaltend hoch seien. Getrübt bleibe die Stimmung in der deutschen Industrie zusätzlich durch wiederholte Androhungen möglicher Strafzölle für europäische Autoexporte durch die US-Regierung. Die Bundesregierung habe folgerichtig auch ihre Wachstumsprognose für das Gesamtjahr 2019 auf nur noch 0,5 Prozent nach unten revidiert.



Die weiteren globalen Konjunkturperspektiven würden gemischt bleiben. Eine Verlangsamung des Wachstums in der Volksrepublik China sei angesichts des mittlerweile erreichten höheren Wohlstandsniveaus der chinesischen Bevölkerung normal. Auch der von der Regierung vorangetriebene Umbau der Volkswirtschaft von der rein exportorientierten Massenproduktion auf mehr Binnennachfrage und technologisch hochwertige Produkte lasse die Wachstumsraten sinken. Dieser strukturelle Bremseffekt sollte jedoch im Sinne der globalen Wirtschaftsdynamik nicht zu schnell verlaufen, denn China trage aktuell ca. ein Drittel zum weltweiten Wirtschaftswachstum bei. Gerade exportorientierte Staaten wie Deutschland und viele Schwellenländer seien von einer weiter stark wachsenden chinesischen Volkswirtschaft abhängig.



Zusätzlich würden global der Handelskonflikt und die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten sowie in Europa der verlängerte Brexit-Prozess belasten. Positiv wirke demgegenüber derzeit nahezu ausschließlich die überwiegend expansive Ausrichtung vieler Notenbanken.



Vor diesem Hintergrund sei eine weitere Konsolidierung an den internationalen Aktienmärkten in den kommenden Monaten wahrscheinlich. Angesichts des schon heute kaum vorhandenen Inflationsdrucks würden Eurozinsen auf den niedrigen Niveaus verharren. (16.05.2019/ac/a/m)





