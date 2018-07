Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Woche begann mit ermutigenden Konjunkturdaten aus Deutschland, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Im Juni seien die deutschen Exporte im Vergleich zum Vormonat um 1,8% und damit deutlich stärker als erwartet gestiegen. Die Werte der letzten drei Monate aggregiert hätten somit den mit 3,2% sehr starken Exportrückgang aus dem April dieses Jahres egalisieren können. Aber Vorsicht sei weiter geboten, denn die aktuellen Zahlen würden auch die negativen Auswirkungen der immer stärker wirkenden Handelsrestriktionen zeigen. Der Export in die USA sei im Vergleich zum Juni letzten Jahres um über 10% gesunken. Bisher habe dieser Rückgang offensichtlich kompensiert werden können. Wenn die Negativspirale des Handelskriegs sich aber im bisherigen Tempo weiterdreht, erwarten die Analysten von DONNER & REUSCHEL in den kommenden Monaten wieder deutlichere Bremsspuren bei den Exportzahlen.



Da die Restriktionen kurzfristig wirken würden, könnten sie nicht parallel durch den von Angela Merkel nach dem deutsch-chinesischen Wirtschaftsforum in Berlin angekündigten Ausbau der Wirtschaftspartnerschaft mit China ausgeglichen werden. Trotzdem ist eine engere ökonomische Bindung an Asien aus deutscher Sicht nur folgerichtig. Dort werde in den kommenden Jahrzehnten ein Großteil der weltwirtschaftlichen Wachstums entstehen. Zudem seien China & Co. zumindest im Moment die verlässlicheren Handelspartner. (10.07.2018/ac/a/m)





