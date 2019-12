Das Anlegen in Substanzwerten sei seit zehn Jahren außer Mode, weil die Anleger vor dem Hintergrund langsamen Wirtschaftswachstums, technologischer Innovationen, von Umwälzungen, eines geringen Inflationsdrucks und niedriger Zinsen Wachstumswerte bevorzugen würden. In der Vergangenheit habe es drei nennenswerte Phasen gegeben, in denen sich Substanzwerte schlechter entwickelt hätten als Wachstumswerte: in den 1930er Jahren, im Vorfeld der Dotcom-Krise in den 1990er Jahren und in den vergangenen zehn Jahren.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bei den Aktienanlegern aus aller Welt herrschte 2019 über weite Strecken die Sorge vor, dass der Bullenmarkt zu Ende gehe, so die Experten von Franklin Templeton.Geldmarktanlagen hätten Rekordstände verzeichnet. Und der Bullenmarkt sei praktisch unverändert weiter gegangen, obwohl die Anleger angesichts der Wirtschaftsaussichten und ungelöster politischer Probleme Angst bekommen und bedeutende Summen aus den globalen Aktienmärkten abgezogen hätten. Während viele Anleger ängstlich bleiben würden, würden die Experten ausreichende Gründe erkennen, 2020 weiter in globale Aktien zu investieren.Ein wichtiger Grund dafür sei, dass die Weltwirtschaft weiterhin fundamental solide sei. Die Experten würden wenig Anzeichen dafür erkennen, dass die Weltwirtschaft auf eine Rezession zusteuere. Zwar befinden wir uns derzeit in einer der längsten jemals verzeichneten Wachstumsphasen, aber nicht die Dauer allein führt zu einem Abschwung, so die Experten von Franklin Templeton. Die Wirtschaftsdaten aus dem Herbst 2019 hätten gezeigt, dass das Verarbeitende Gewerbe - zum Teil aufgrund der Handelsprobleme - nachgegeben habe.Allerdings habe sich die Weltwirtschaft verändert. Sie beruhe inzwischen viel stärker auf Dienstleistungen als auf der Produktion, selbst in den Schwellenländern. Dies mache die Wirtschaft stabiler. Daher erweise sich der Konsum (insbesondere in den USA) als wesentlich widerstandsfähiger, obwohl das Verarbeitende Gewerbe zweifellos eine schwere Zeit durchmache. Daraus würden die Experten schließen, dass sich die US-Wirtschaft zwar abkühle, aber wahrscheinlich nicht in die Rezession abgleiten werde. Auch das chinesische Wachstum schwäche sich ab, während es im Euroraum weiter zulege, wenn auch langsam. Insgesamt verlangsame sich das Wachstum, aber die Experten würden keinen wirtschaftlichen Abschwung erkennen.Sicherlich würden aus populistischen politischen Strömungen und aus den hohen Schulden in den Unternehmensbilanzen einige Risiken erwachsen. Doch insgesamt betrachtet seien die Zinsen niedrig, es gebe nur wenig Anzeichen für eine Inflation und mehrere große Zentralbanken hätten 2019 Maßnahmen ergriffen, um das Wachstum im nächsten Jahr zu stützen - und sie würden beim kleinsten Hinweis auf eine Rezession wahrscheinlich weitere Schritte einleiten.Das Niedrigzinsumfeld sei eine entscheidende Stütze für riskante Anlagen wie Aktien. Die Experten würden Potenzial für weiterhin niedrige oder fallende Zinsen erkennen, was 2020 eine fruchtbare Umgebung für die Aktienmärkte schaffen dürfte. Noch niedrigere Zinssätze würden die Anleger zwingen, nach Renditen Ausschau zu halten - und nach Ansicht der Experten seien Aktien dafür eine der attraktiveren Optionen. Ende 2019 hätten die globalen Aktien im MSCI All Country World Index eine Dividendenrendite von 2,5% erbracht, was angesichts der Tatsache, dass weltweit ein Großteil der Anleihen negativ verzinst sei, attraktiv sein dürfte.Nach Analyse der Experten seien die Bewertungen der globalen Aktien angemessen. Ende 2019 hätten sich die weltweiten Aktienmärkte unter der langfristigen durchschnittlichen KGV-Prognose bewegt. Einzige Ausnahme seien die Märkte der USA gewesen, an denen mit einem leichten Aufschlag gehandelt worden sei.Die Experten würden bevorzugt nach selektiven Chancen in Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche innovativ seien, und in unpopulären Substanzwerten suchen.Bei innovativen Unternehmen handele es sich in der Regel um Ertragsbringer, die die Produktivität erhöhen und den Anlegern längerfristiges Wertsteigerungspotenzial bieten könnten. Die Innovationen würden sich nicht nur beschleunigen, was eine größere Auswahl möglicher Anlageoptionen eröffne, sondern sie würden sich außerdem über die Sektoren hinweg ausweiten: vom Gesundheitswesen über die Industrie bis hin zum Finanz- und Konsumsektor. Zur wirksamen Nutzung dieser Tendenz sei allerdings eine gründliche Fundamentalanalyse notwendig. Nur so lasse sich entscheiden, ob die fraglichen Innovationen gerade jetzt oder eher in ferner Zukunft oder aber nie eine gute Anlage sein könnten und welche Unternehmen zu vermeiden seien, weil sie wahrscheinlich scheitern würden.