Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Global Fashion Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Global Fashion Group-Aktie:

5,60 EUR -9,68% (09.12.2021, 21:35)



XETRA-Aktienkurs Global Fashion Group-Aktie:

6,065 EUR -2,18% (09.12.2021, 17:37)



ISIN Global Fashion Group-Aktie:

LU2010095458



WKN Global Fashion Group-Aktie:

A2PLUG



Ticker-Symbol Global Fashion Group-Aktie:

GFG)



Kurzprofil Global Fashion Group S.A.:



Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ist ein führendes Lifestyle- und Modeunternehmen in Asien, Australien, Lateinamerika und der GUS. Das Unternehmen vereint mehr als 10.000 Marken unter einem Dach und vermarktet die Produkte auf vier Kontinenten über die E-Commerce-Plattformen The Iconic, Zalora, Dafiti und lamoda. (09.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Global Fashion Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Global Fashion Group S.A. (GFG) (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) unter die Lupe.Der Online-Modehändler Global Fashion Group gehe wegen des sich abschwächenden Geschäfts von weniger Umsatz und Gewinn in diesem Jahr aus. Die Aktie gebe nachbörslich weiter nach.Der verkaufte Nettowarenwert dürfte zu konstanten Wechselkursen statt um mehr als 25 Prozent nur noch um rund 23 Prozent steigen, habe das Unternehmen am Donnerstagabend in Luxemburg mitgeteilt. Den nominalen Umsatz erwarte der im SDAX notierte Konzern weiterhin um die 1,5 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) dürfte nun nur noch um die 10 Millionen Euro betragen.Bisher habe das Management eine leichte Verbesserung zum Vorjahreswert von 16 Millionen Euro angepeilt.Mit der Aktie des Online-Modehändlers Global Fashion Group (GFG) hätten Anleger seit Jahresbeginn keine Freude. Die Kursentwicklung sei enttäuschend. In den vergangenen Wochen habe sich die Talfahrt sogar noch beschleunigt.Ein Engagement drängt sich zur Zeit nicht auf, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Global Fashion Group-Aktie. (Analyse vom 09.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)