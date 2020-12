Mit dem Rekordhoch hat die AKTIONÄR-Empfehlung vom Oktober ein neues Kaufsignal geliefert, so der Experte Andreas Deutsch. (Analyse vom 02.12.2020)



Kurzprofil Global Fashion Group:



Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ist ein führendes Lifestyle- und Modeunternehmen in Asien, Australien, Lateinamerika und der GUS. Das Unternehmen vereint mehr als 10.000 Marken unter einem Dach und vermarktet die Produkte auf vier Kontinenten über die E-Commerce-Plattformen The Iconic, Zalora, Dafiti und lamoda. (02.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Global Fashion Group-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Global Fashion Group (GFG) (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) unter die Lupe.Die Global Fashion Group-Aktie klettere am Mittwoch auf den höchsten Stand seit dem IPO.GFG habe einen steinigen Weg hinter sich. Der Börsengang im vergangenen Jahr sei eher missglückt, weil das Unternehmen dabei deutlich weniger erlöst habe als erhofft. Dann sei Corona gekommen - seitdem blühe GFG auf.Nach einem bisher stark verlaufenen vierten Quartal wolle der Online-Modehändler seinen Mittelfristausblick zum Jahresende wahrscheinlich aufstocken. U.a. beim Marktanteil von 30 Prozent habe GFG das Ziel bereits im zweiten Quartal übertroffen.Auch beim Wachstum des Nettowarenwertes (NMV) könne man in diesem Jahr mit prognostizierten 25 Prozent die Ziele wahrscheinlich bereits überfüllen. Unter dem NMV verstehe das Unternehmen den summierten Wert aller im Einzelhandel und über seine Plattformen verkauften Produkte.Zudem wolle der Modehändler seine Investitionsausgaben auf unter 50 Mio. Euro drücken, im vergangenen Jahr hätten sie 72,1 Mio. Euro betragen.Anders als Zalando oder Asos konzentriere sich GFG auf die wachstumsstarken Schwellenländer, was die Aktie zu einem riskanteren, aber auch chancenreicheren Investment mache. Schließlich seien die Wachstumsaussichten in den Emerging Markets noch höher als in den Industrienationen.