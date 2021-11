Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Global Fashion Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Global Fashion Group-Aktie:

6,775 EUR -5,64% (30.11.2021, 17:04)



Xetra-Aktienkurs Global Fashion Group-Aktie:

6,795 EUR -5,36% (30.11.2021, 17:07)



ISIN Global Fashion Group-Aktie:

LU2010095458



WKN Global Fashion Group-Aktie:

A2PLUG



Ticker-Symbol Global Fashion Group-Aktie:

GFG)



Kurzprofil Global Fashion Group:



Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ist ein führendes Lifestyle- und Modeunternehmen in Asien, Australien, Lateinamerika und der GUS. Das Unternehmen vereint mehr als 10.000 Marken unter einem Dach und vermarktet die Produkte auf vier Kontinenten über die E-Commerce-Plattformen The Iconic, Zalora, Dafiti und lamoda. (30.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Global Fashion Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Global Fashion Group (GFG) (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) unter die Lupe.Mit der Global Fashion Group-Aktie hätten Anleger seit Jahresanfang keine Freude.In 2020 gehöre GFG noch zu den Top-Performern am Kapitalmarkt. Der Titel habe vom Corona-Tief im März 2020 bis zum Jahreshoch bei 14,97 Euro im Februar 2021 um mehr als 1.200 Prozent zugelegt. Dann hätten sich die Bullen und Bären einen harten Kampf geliefert und die Volatilität sei stark angestiegen. Unter großen Schwankungen sei die Global Fashion Group-Aktie bis zum Sommer seitwärts gelaufen.Als das Papier im September unter die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke gerutscht sei, hätten die Anleger die Nerven verloren und die Aktie weiter auf Talfahrt geschickt. Bis Anfang November sei der Kurs auf ein neues Jahrestief bei 6,20 Euro abgesackt. Damit habe der Titel vom Hoch im Frühjahr aus mehr als die Hälfte seines Wertes verloren.Das Chartbild der GFG-Aktie sei stark angeschlagen. Die Aktie habe vom 52-Wochen-Hoch bis jetzt über 50 Prozent an Wert verloren. Damit sei das Papier theoretisch reif für eine Gegenbewegung. Allerdings müssten investierte Anleger eine große Portion Geduld mitbringen, bis es zu einer nachhaltigen Erholung komme.Ein Einstieg in die Global Fashion Group-Aktie drängt sich daher aktuell nicht auf, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2021)