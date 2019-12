London-Aktienkurs Glencore-Aktie:

Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (06.12.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF).Das britische Serious Fraud Office (SFO) habe gestern eigenen Angaben zufolge eine Untersuchung gegen Glencore aufgrund möglicher Schmiergeldzahlungen eingeleitet. Weder das SFO noch Glencore hätten Details genannt. Somit sehe sich das Unternehmen mit neuen juristischen Problemen konfrontiert. Im Juli 2018 habe das US-Justizministerium vor dem Hintergrund der Überprüfung der Einhaltung von Anti-Korruptions- und Geldwäschegesetzen Glencore aufgefordert, Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Betroffen seien dabei Geschäfte des Konzerns in Nigeria, Kongo und Venezuela im Zeitraum 2007 bis zur Gegenwart gewesen. Insgesamt scheine das Geschäftsmodell des Glencore-Konzerns (stark im Handelsgeschäft sowie in Afrika involviert) für Bestechung anfällig zu sein.Die Glencore-Aktie habe auf die SFO-Ankündigung mit einem deutlichen Kursrutsch reagiert (05.12.: -9%). Dies sei die zweite Enttäuschung innerhalb von drei Tagen gewesen, denn das Investoren-Update (Kursreaktion am 03.12.: -4%) habe nach Ansicht des Analysten mehr Schatten (Senkung der Produktionsziele bei gleichzeitiger Erhöhung der Investitionen) als Licht geboten (es werde versucht, die Dividende für 2019 auf Vorjahresniveau zu halten, impliziere eine attraktive Dividendenrendite (u.a. 2019e: 7,0%)).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Glencore-Aktie. Das Kursziel werde von 2,55 GBP auf 2,35 GBP gesenkt. (Analyse vom 06.12.2019)Börsenplätze Glencore-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Glencore-Aktie:2,525 EUR -2,47% (06.12.2019, 11:15)