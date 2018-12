London-Aktienkurs Glencore-Aktie:

Kurzprofil Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (06.12.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF).Das Investoren-Update habe den Analysten zum Großteil nicht überzeugen können. Die Produktionsziele für 2018 seien überwiegend konkretisiert worden (Ausnahme: für Nickel gesenkt). Für die beiden Folgejahre ergebe sich kein einheitliches Bild (überwiegend angepasst, z.B. für Kupfer, Kobalt, Nickel gesenkt, aber für Zink, Blei, Kohle erhöht). Die Kostenziele für 2018 seien bestätigt worden. Bei den wichtigsten beiden Rohstoffen des Konzerns (Kupfer, Kohle) solle sich die Marge (Preis vs. Kosten je Einheit) 2019 etwa auf Vorjahresniveau bewegen (jedoch Verschlechterungen bei Zink, Nickel). Die Guidance für die Marketing-Aktivitäten in 2018 sei gesenkt worden (bereinigtes EBIT: 2,6 bis 2,8 (bisher: 2,7 bis 3,2) Mrd. USD). Für 2019 stelle Glencore hier einen Wert in der Mitte der Langfrist-Guidance (2,2 bis 3,2 Mrd. USD) in Aussicht.Die Investitionen würden 2019 (5,0 (zuvor: 4,7) Mrd. USD) und 2020 (4,9 (zuvor: 4,0) Mrd. USD) höher ausfallen als bisher budgetiert (2018: unverändert 4,8 Mrd. USD; 2021 (erstmals): 4,4 Mrd. USD). Auf Basis der Rohstoffpreise von Ende November 2018 (u.a. Kupfer: 6.200 USD je Tonne) und der Kostenprojektionen sehe der Konzern für 2019 ein bereinigtes EBITDA von 17,1 Mrd. USD sowie einen freien Cashflow von ca. 7,5 Mrd. USD. Über den Zyklus hinweg möchte er einen freien Cashflow von 5 bis 10 Mrd. USD erwirtschaften. Der Analyst habe seine konservativen Prognosen beibehalten (u.a. berichtetes EPS 2018e: 0,39 USD; bereinigtes EPS 2018e: 0,43 USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2019e: 0,44 USD).Unter Berücksichtigung der Gemengelage lautet das Votum für die Glencore-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 3,30 auf 3,20 GBP gesenkt worden. (Analyse vom 06.12.2018)Börsenplätze Glencore-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Glencore-Aktie:3,08 EUR -4,05% (06.12.2018, 09:49)