London-Aktienkurs Glencore-Aktie:

127,06 GBp +5,88% (06.04.2020, 14:01)



ISIN Glencore-Aktie:

JE00B4T3BW64



WKN Glencore-Aktie:

A1JAGV



Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

8GC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

GLCNF



Kurzprofil Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (06.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Laut den Unternehmensangaben seien die großen Minen von Glencore durch die Covid-19-Pandemie nur geringfügig beeinträchtigt. Die Preise wichtiger Rohstoffe des Konzerns seien seit Jahresbeginn jedoch deutlich unter Druck geraten (v.a. Kupfer: -22%). Ein Update zur Produktionsplanung, den Kostenzielen und dem Investitionsbudget solle am 30.04. veröffentlicht werden. Glencore wolle die Entscheidung bezüglich der Gewinnverwendung für das abgelaufene Geschäftsjahr (bisheriger Dividendenvorschlag vom 18.02.: 0,20 (Vj.: 0,20) USD/Aktie) verschieben und am 05.08. veröffentlichen. Diermeier erachte das Vorgehen als nachvollziehbar, denn aufgrund des Handelsgeschäfts habe die Liquiditätssicherung (bisheriger Dividendenvorschlag würde zu Mittelabfluss von 2,6 Mrd. USD führen) sehr hohe Priorität.Die Glencore-Aktie sei seit Jahresanfang überdurchschnittlich stark gefallen (-49%; im Vergleich zum STOXX Europe 600 Rohstoffe: -16 Pp), was der Analyst auf die Struktur des Geschäftsmodells (hoher Anteil der Handelsaktivitäten, kaum Eisenerz-Exposure) sowie die unterdurchschnittlichen Kredit-Ratings zurückführe. Diermeier habe seine Prognosen reduziert (u.a. berichtetes EPS 2020e: 0,01 (alt: 0,14) USD; berichtetes EPS 2021e: 0,13 (alt: 0,16) USD).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Glencore-Aktie (KBV 2020e: 0,5; Aufwärtspotenzial: >15%) von "halten" auf "kaufen" herauf. Das Kursziel werde von 2,50 GBP auf 1,60 GBP gesenkt. (Analyse vom 06.04.2020)Börsenplätze Glencore-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Glencore-Aktie:1,4484 EUR +7,16% (06.04.2020, 14:14)