London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

17,23 GBP +2,90% (29.07.2019, 14:01)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (29.07.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF).Auf der Umsatz- und Ergebnisebene habe GlaxoSmithKline in Q2/2019 die Analysten-Prognosen und die Markterwartungen dank eines weiterhin an Dynamik gewinnenden Impfstoffgeschäfts übertroffen. Während das bereinigte Zahlenwerk ergebnisseitig von höheren F&E-Aufwendungen belastet worden sei, habe der Konzern auf berichteter Basis vor allem von geringeren Sonderbelastungen profitiert. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019 (bereinigtes EPS zu konstanten Wechselkursen: -3% bis -5% (bisher: -5% bis -9%) y/y) sei angehoben worden. Dies bedeute eine schwächere zweite Halbzeit (bereinigtes EPS zu konstanten Wechselkursen in Q1-Q2: +11% y/y).Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angehoben (u.a. berichtetes EPS 2019e: 73 (alt: 71) GBp; bereinigtes EPS 2019e: 115 (alt: 111) GBp; berichtetes EPS 2020e: 88 (alt: 76) GBp; bereinigtes EPS 2020e: 124 (alt: 117) GBp). Dem defensiven Geschäftsmodell (kaum konjunkturreagibel), der sichtbaren Ausweitung der F&E-Pipeline und der stabilen Dividendenausschüttung stünden u.a. das "Brexit"-Risiko gegenüber.Unter Berücksichtigung der Gemengelage und des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die GlaxoSmithKline-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 16,25 auf 18,50 GBP erhöht worden. (Analyse vom 29.07.2019)Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:19,088 EUR +1,58% (29.07.2019, 13:59)