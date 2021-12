Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

18,30 EUR +0,22% (02.12.2021, 12:08)



London Stock Exchange-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

1.538,40 GBp -0,18% (02.12.2021, 11:54)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Stock Exchange-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



NASDAQ OTC-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (02.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Pharmakonzerns GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Die neue Corona-Variante Omikron sei derzeit in aller Munde. Momentan werde untersucht, inwieweit die derzeit zugelassenen Impfstoffe auch hier wirken würden. Derweil könne man wohl aber auch der Behandlungsseite einen Erfolg verbuchen. Die Covid-19-Antikörpertherapie des britischen Herstellers GlaxoSmithKline könnte womöglich auch gegen die neue Omikron-Variante wirksam sein. Labortests der in der Variante gefundenen Mutationen hätten gezeigt, dass das Medikament Sotrovimab immer noch gegen das Virus aktiv sei, habe das Unternehmen am Donnerstag im London bekannt gegeben. Die GSK-Aktie habe am Morgen deutlich im Plus notiert, habe zuletzt die Gewinne aber wieder abgeben müssen.GSK wolle nun weitere Tests durchführen und bis Jahresende darüber informieren, inwieweit das Mittel auf eine Kombination aus allen Omikron-Mutationen anspreche. Bisher habe sich das Medikament nach Unternehmensangaben gegen sämtliche als besorgniserregend eingestuften Varianten des Corona-Virus als wirksam erwiesen."Sotrovimab wurde absichtlich mit Blick auf ein mutierendes Virus entwickelt", habe George Scangos, Vorstandsvorsitzender des Mitentwicklers Vir Biotechnology laut Mitteilung gesagt.Sotrovimab sei bislang nur in wenigen Ländern verfügbar, darunter USA und Australien, Japan und Saudi Arabien. Am Donnerstag habe auch die britische Aufsichtsbehörde das Medikament genehmigt, da Sotrovimab das Risiko von Krankenhausaufenthalten und Tod bei Menschen mit leichtem bis mittelschwerer Covid-19-Erkrankung reduziere. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA habe bereits eine positive Empfehlung für das Medikament abgegeben, das als Xevudy vermarktet werde.DER AKTIONÄR habe die GlaxoSmithKline-Aktie im Mai bei 15,96 Euro zum Kauf empfohlen. Inzwischen notiere der Titel rund 15 Prozent im Plus. GSK sei sowohl auf der Medikamenten- als auch auf der Impfseite stark positioniert.DER AKTIONÄR bleibt zuversichtlich, Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel. (Analyse vom 02.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)