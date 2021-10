Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

17,48 EUR +1,04% (27.10.2021, 14:31)



London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

1.455,80 GBp +1,51% (27.10.2021, 14:31)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (27.10.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Der britische Pharmariese GlaxoSmithKline habe soeben sein Zahlenwerk für das dritte Quartal 2021 vorgelegt. Der Umsatz habe sich im Jahresvergleich um 5% auf GBP 9,1 Mrd. erhöht, womit Analystenschätzungen von GBP 8,75 Mrd. hätten übertroffen werden können. Noch besser sei es beim bereinigten Gewinn je Aktie verlaufen. Hier habe der Konzern einen Anstieg von 3% im Jahresvergleich auf GBP 0,37 verzeichnet und somit den Konsens von GBP 0,29 um mehr als 26% geschlagen.Was die Sparten betreffe, so würden alle drei Segmente ein positives Umsatzwachstum zeigen und hätten beim operativen Gewinn klar die Markterwartungen übertroffen. Mit einem Umsatz von GBP 2,17 Mrd. (Konsens: GBP 2,1 Mrd.) habe die Impfstoff-Sparte mit einem Anstieg von 7% hervorgestochen. Diese sei durch einen erhöhten Absatz der Herpesimpfung Shingrix in den USA und Europa angetrieben worden sowie durch den Verkauf von Pandemie-Adjuvans. Der operative Gewinn habe sich auf GBP 1,03 Mrd. belaufen und habe somit die Markterwartungen von GBP 803 Mio. klar hinter sich gelassen. Der Bereich Pharma habe seine Umsätze um 5% auf GBP 4,4 Mrd. (Konsens: GBP 4,26 Mrd.) steigern können. Hauptakteur sei hier das Medikament Xevudy gewesen, welches in der Behandlung von COVID-19 zum Einsatz komme. Hier sei ein operativer Gewinn von GBP 1,29 Mrd. (Konsens: GBP 1,07 Mrd.) erwirtschaftet worden. Der Umsatz des Segments Consumer Healthcare habe sich auf GBP 2,5 Mrd. (Konsens: GBP 2,45 Mrd.) belaufen und somit ein Plus von 3% im Jahresvergleich verzeichnet. Der operative Gewinn habe sich auf GBP 648 Mio. (Konsens: GBP 588 Mio.) belaufen.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 sei indes angehoben worden. Man rechne nun nur noch mit einem Rückgang um 2% bis 4% beim bereinigten Gewinn je Aktie (zuvor: Rückgang im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich). Der Ausblick für das kommende Geschäftsjahr 2022 bleibe unverändert. Des Weiteren habe man sich auf eine Dividende von GBP 0,19 für das Q3 21 festgelegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie: